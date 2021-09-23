汪星人走失「張君雅小妹妹」幫團圓　一見大眼「天菜」狂搖尾巴

▲枋寮警分局建興派出所員警很快幫「Lucky」找到失主 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一隻綁著牽繩的貴賓犬「Lucky」，日前在枋寮鄉一家加油站亂竄，相當危險，枋寮警方獲報帶回，透過村長廣播、在地方社群媒體po文，終於找到主人，原本無精彩的牠，看到主人馬上開心向主人撒嬌。

枋寮警分局建興派出所警員潘建助日前接獲民眾報案，在一家加油站看到綁著牽繩的紅貴賓到處亂竄，周遭未發現飼主，心想可能是毛小孩調皮趁飼主不注意時跑走，為恐小狗跑到馬路上被車子撞上，便趕緊帶至派出所請警方協助尋找主人。

警方觀察牠的外表乾淨漂亮，判斷應該剛走失不久，遂先請村長廣播，也將紅貴賓照片放在臉書社團「枋寮在地大小事」，希望主人聽聞消息後至派出所領取毛小孩。

不久後，一名李姓民眾打電話至派出所，稱朋友看到臉書社團的貼文認出是她走失的紅貴賓。原本無精打采趴在地上的「Lucky」，看到主人出現在派出所時，興奮地尾巴狂搖，開心地向主人撒嬌。李女表示日前至高雄辦事，將毛小孩留在家中，推測可能是趁家人不注意時偷跑出去，幸好被熱心民眾發現，並感謝警方積極協助很快找回。

枋寮分局長簡彥匡肯定同仁積極熱心助人為民服務精神，值得學習，並呼籲民眾要為飼養的寵物植入晶片以便建立基本聯繫資料，以防寵物不慎走失時能方便快速通知飼主認領，確保牠的安全。