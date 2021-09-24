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陸擬開打疫苗第3劑加強針　首選滅活疫苗18至59歲第一線人員優先　

▲大陸9月底將陸續開打新冠疫苗第3劑加強針。（圖／CFP）

▲大陸9月底將陸續開打新冠疫苗第3劑加強針。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸浙江、河南等地近日舉行的疫情防控記者會上透露，中央擬從9月下旬開始，對部分重點人群進行新冠肺炎第3劑加強針，加強針的選擇也將以目前最大宗施打的滅活疫苗為主。至於施打人群的優先順序，將從完成2劑滅活疫苗接種的18至59歲重點人群為主，包括冷鏈、海關等第一線高風險人員。

▲大陸9月底將陸續開打新冠疫苗第3劑加強針。（圖／CFP）

▲大陸第3劑加強針將以現階段使用最多的滅活病毒疫苗為主。（圖／CFP）

《新浪財經》報導，加強針的選擇與此前猜測略有出入，並非選擇不同技術路線的疫苗進行序貫接種，而是建議使用同源疫苗接種。這意味著，加強針也將以目前主流接種的滅活疫苗為主，而不是腺病毒載體疫苗、重組蛋白疫苗或mRNA疫苗。或基於此原因，兩大疫苗廠商康希諾（腺病毒載體疫苗）與智飛生物（重組蛋白疫苗）近期的股價表現並不樂觀。

數據顯示，康希諾-U股價近3個月從800元／股的高點一路下挫，截至22日，報收344元／股，已腰斬；智飛生物則從200元／股的高點波動回調，截至22日，報收161元／股，跌近20%。

根據大陸多地疫情防控記者會上釋出的消息，中央主管機關將按間隔6個月的時間要求，依序對完成2劑次滅活疫苗接種的18至59歲重點人群進行加強針施打。重點人群主要包括新冠肺炎感染的高風險人群和保障社會基本運行的關鍵人員，涉及口岸、國際國內交通運輸、社會資源保障和社會基本運行服務等多個行業。

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