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燕麥終於找到黃金搭檔！兩款食物混雙的神級美味你吃過了嗎

▲▼桂格燕麥堅果王豆漿燕麥飲。（圖／記者湯興漢攝）

▲方便又好喝的燕麥飲，擄獲不少消費者的心。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

現代人對於飲食的態度早已告別「大魚大肉＝大營養」傳統想法，也會減少精緻化食物的攝取，更知道「糖分」只能是偶爾的小確幸、不能肆無忌憚地享受，少調味、多吃原型食物並注重各類營養素多元攝取，已經成了現代人「飲食管理」的重點。「燕麥」曾入選《時代》雜誌票選十大「超級食物」（Superfood），並有專文說明正確攝取燕麥對人體的益處，尤其是有在健身的族群，燕麥更是家中必備食材，不過忙碌的生活中有時難以餐餐「自煮管理」，這時方便購買的燕麥飲就是你的好幫手。

燕麥近幾年躍升「超級食物」行列，但完全無調味、加上燕麥較特殊的麩質口感，常讓許多不習慣吃燕麥的人敬而遠之，想要吃燕麥吃得聰明健康卻又不願意犧牲美味？許多健身達人紛紛開始教學，網路上也出現各種燕麥吃法分享，但要天天自己花上大把時間處理各類食材，總是有點強人所難，加上「植物奶」正夯，市面上出現不少隨手可購得的燕麥奶、堅果奶⋯⋯等，除了方便飲用外，更是不想喝牛奶時的首選。桂格燕麥堅果王和豆漿燕麥飲一直以來都是架上的熱銷商品，燕麥與豆漿和堅果的搭配，就算無添加糖也不無趣，擄獲不少消費者的心。

▲▼桂格燕麥堅果王豆漿燕麥飲業配。（圖／記者湯興漢攝）

▲桂格經典顆粒豆漿燕麥口感豐富，是嘴饞時的好選擇。

知名品牌佳格食品旗下的「桂格」推出許多穀物食品，在消費者心中已是相當具有口碑的經典品項，擁有140多年食品科技經驗的桂格就如同施了魔法一般，透過多年的研究奠定穩固基礎，輕輕彈指就讓燕麥飲變好喝！產品說明指出，桂格經典顆粒豆漿燕麥採100%澳洲進口燕麥，並於台灣高品質製造，除了讓飲品帶有燕麥顆粒增添口感，「健人們」最愛的飲品「豆漿」更是畫龍點睛的關鍵，豆漿及燕麥完美結合，同步攝取蛋白質超easy，品牌表示，顆粒豆漿燕麥使用食品及非基因改造黃豆，且不添加防腐劑、香精、豆粉及色素，喝起來濃郁夠味，還能滿足想要「嚼嚼」的慾望，想要嚼嚼的時候與其喝珍奶、不如喝桂格經典顆粒豆漿燕麥，美味無負擔、更不會有罪惡感。

▲▼桂格豆漿燕麥飲＋燕麥堅果王。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼桂格經典燕麥堅果王富有濃郁堅果香氣。

▲▼桂格燕麥堅果王豆漿燕麥飲。（圖／記者湯興漢攝）

桂格經典燕麥堅果王嚴選5種優質堅果種子，滑順無顆粒的燕麥飲裡也能嚐到豐富的堅果香氣，根據衛生福利部國民健康署公布的每日飲食指南，每日應攝取堅果種子類1份為佳，但三餐在外要能攝取足量堅果可不是件容易的事，桂格經典燕麥堅果王的濃濃堅果香氣是堅果控的首選。

▲▼桂格燕麥堅果王豆漿燕麥飲。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼忙碌的日常，桂格燕麥飲是上班族們便利的好選擇，單喝或搭餐都美味。

▲▼桂格豆漿燕麥飲＋燕麥堅果王。（圖／記者湯興漢攝）

平常生活忙碌，當然希望能方便快速補充身體所需的各種營養，桂格燕麥飲搭配便利商店的三明治、地瓜或是香蕉、茶葉蛋，聰明吃又有效率，堪稱是上班族的「指定套餐」。想要吃得健康、又想善待味蕾，選對食物就能事半功倍，不用再每天想破頭「明天燕麥要怎麼吃？」只要走進便利商店就能解決你的困擾，無論是隨手來一罐桂格經典顆粒豆漿燕麥、桂格經典燕麥堅果王，或是搭配日常餐點一起享用，都能給你少負擔的大大滿足。

▲▼桂格燕麥堅果王豆漿燕麥飲。（圖／記者湯興漢攝）

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