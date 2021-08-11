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佳格聯手旗下三大品牌發起「以愛護愛」計畫　25萬份佳格好事包為台灣防疫加個好事

▲▼佳格,以愛護愛,福樂,桂格,天地合補,用愛抗疫,公益,社會企業,佳格好事包。（圖／佳格提供）

▲佳格聯手旗下三大品牌桂格、福樂及天地合補，預計捐贈25萬份的佳格好事包，提供民眾營養健康補給。

圖、文／佳格提供

疫苗逐漸普及，台灣社會主力開始進入施打潮！佳格聯合旗下三大品牌包含福樂、桂格、天地合補，發起「以愛護愛」公益關懷計畫，捐贈25萬份的佳格好事包，佳格食品集團總經理曹博睿表示：「社會主力族群往往是最先付出、最晚被照顧，佳格感謝這段時間中堅族群的辛勞、也感謝疫苗施打者，願意以行動成為社會的保護力」。

「以愛護愛」公益關懷計畫8/10（二）於台中社會局進行捐贈儀式正式起跑，至11月底前將陸續在全台包括桃園聖保祿醫院等超過15家派發機構合作。

佳格聯手旗下三大品牌桂格、福樂及天地合補，預計捐贈25萬份的佳格好事包，包含福樂保久乳、桂格穀粉系列、桂格保健精華飲、天地合補消化菌粉等，每份價值110元、總計超過2,700萬元，提供民眾營養健康補給。

佳格更徵求知名作家林立青、知名主持人海芬、知名主持人及作家穆熙妍等的同意，分享台灣日常發生的暖心故事，印刷成明信片，隨著好事包鼓勵民眾記錄下周遭遇到的正向經歷。

佳格好事包派發範圍將涵蓋全台各區，預計提供台中市438處社區照顧關懷點及19家身心障礙福利機構志工營養補給。佳格食品集團立足的桃園地區，也將與桃園聖保祿醫院合作，提供好事包給到院施打疫苗的民眾，預計全台灣包含合作醫院、食物銀行等超過15個派發機構合作。

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