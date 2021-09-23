顏寬恒控基進黨工威嚇鄉親　陳柏惟：你們的人比我還多

▲陳柏惟回擊顏寬恒的指控，指基進黨工威嚇鄉親是「幻想」。（圖／翻攝陳柏惟臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨前立委顏寬恒日前宣告加入罷免台灣基進黨立委陳柏惟的「刪Q行動」，並批評陳柏惟「放任外來的基進黨成員騷擾、威嚇在地的鄉親志工」。陳柏惟23日回擊顏寬恒「你們動員的人數都比我在職的助理多」、「人少欺負人多，這你信？」，「不要幻想不是事實的文章」，也表示將「用盡所有力量守住這席」。

陳柏惟呼籲，請罷免團體停止指控中市府警察與行政部門不中立、製造假車禍、打人喊救人，那是詐騙集團的行為；「我經過罷免團體都會脫下外套避免衝突，也要求助理幹部尊重罷免團體」，並提醒「記得補充水分，辛苦了」。

陳柏惟強調，每一個場合「你們動員的人數都我在職的助理多」，鋪天蓋地的看板、十萬百萬的黑函文宣 ，「抹黑我架拐子嗆志工，離現實太遠，尤其你們造謠那場有警察都在身旁」，請不要污衊辛勤的人民保母，也不要幻想不是事實的文章。

陳柏惟也喊話顏寬恒，指做過民意代表的志工，真的不要「卸世卸眾」（意指丟臉），「我看過很多演員，但你演被害者真的不像，也不符合大家對你一路順遂人生的印象」；「如果我是製片，我不會認同這樣拙劣的演技，就跟你2020被選民開除一樣，不是因為我厲害，是因為台灣人民不想被你綁架，言行請自重」。

陳柏惟強調，政治立場可以不同，但不要用謊言、抹黑來參與政治，那是糟蹋台灣人的智慧，就像前北農總經理吳音寧因政治因素被鬥爭時所說的「台灣人不會被強勢的謊言擊倒」。

陳柏惟表示，也要跟所有支持者說聲抱歉，因罷免團體不正當、無理由的罷免行為，讓有心人士藉機作為政治造勢、破壞選區的安詳、影響生活的安寧，作為回報「我會用盡所有力量守住這席」，相信民眾辨善惡的智慧與明是非的雙眼，相信公道自在人心。