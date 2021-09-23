陸童裝設計「歡迎來地獄」挨轟　網起底還有「性暗示、暴力」設計

▲大陸童裝品牌「jnby by JNBY」服裝設計出現對孩童身心影響的用語及圖案。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸潮流品牌江南布衣旗下童裝「jnby by JNBY」的一款服裝近日在微博出現批評聲浪。有網友指出，該款童裝上出現疑似「車裂」的圖案，還有「Welcome to hell」（歡迎來地獄）等文字，遭質疑會對孩子心理健康產生影響。不少網友也翻出該品牌童裝還曾出現過「孩童墜落」、「女性下體暗示」及「斷肢」等圖案，讓人極度不舒服。

▲童裝上寫著「Welcome to hell」（歡迎來到地獄）。（圖／翻攝微博）

《新京報》報導，一名網友發現，在江南布衣旗下童裝產品襯衣上發現了「Welcome to hell」（歡迎來到地獄）、「Let me touch you」（讓我摸摸你）等英文字樣，並配有撒旦、骷髏頭及疑似車裂和萬劍穿心酷刑等詭異圖案，令人心生不適。

該名網友稱，這件衣服購於去年，家裡老人不懂英文，最近帶孩子出門玩才發現，「一個4歲的孩子，身上穿著這件衣服，心裡想想就彆扭得不行！」

▲「jnby by JNBY」童衣還有萬箭插身的圖案。（圖／翻攝微博）

事件在網路發酵後，也有網友翻出「jnby by JNBY」過去的童裝設計，其中不乏性暗示或暴力圖案等內容，引起不少人撻罰。

對此，江南布衣旗下童裝品牌官方帳號「jnby by JNBY」 在網友貼文下回覆，童裝產品出現不恰當圖案對消費者造成困擾深表歉意。公司已下架所有相關產品，並嚴格審核，杜絕此類事件再次發生。

據悉，「jnby by JNBY」的品牌介紹為，秉承成熟自然的設計風格，旨在呈現孩子們生活中不加修飾而又獨特的一面。純粹、自然、趣味。通過每季的故事，把孩子帶入想象力的空間，任其放肆、玩耍，把自己對孩子的情感隱藏起來融入到整個設計關係，構建一種只屬於孩子的美感。