鳳山摩鐵裸屍案起獲新興毒品「卡西酮」　相驗查死因追可疑男女

▲蔣姓男子5日中午被發現陳屍於鳳山區一家摩鐵房間內浴缸。（圖／民眾提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區5日有一名蔣姓男子被發現陳屍在汽車旅館浴缸，警方調查，蔣男房間內有毒品，驗出是安非他命和新興毒品卡西酮，蔣男入住期間曾有一對男女來找過他。檢警6日將進行相驗，並通知這對男女到案說明。

警方表示，死者是41歲的蔣姓男子，是台南人，4日下午5點20獨自入住鳳山一家汽車旅館，因為上午遲遲未辦理退房，打掃阿姨進入房間時發現，蔣姓男子仰臥在8分滿的浴缸內，沒有生命跡象，旅館人員趕緊打電話報警。

▲警方查出摩鐵忙間內有安非他命和新興毒品卡西酮。（圖／記者吳世龍攝）

警方調查，現場無打鬥痕跡或血跡，房內桌上有2包毒品及K盤，查出是安非他命和新興毒品卡西酮，另外垃圾桶也有毒品殘渣袋。

警方調閱監視器，發現蔣姓男子自4日下午5點20分入住房間後，就沒有再出門，不過約晚上8點有一對男女入住隔壁房間，並到蔣男房間找過他，大約待了3個小時。檢警循線聯絡這對男女，並通知到案說明。

警方表示，懷疑蔣男死因與吸食毒品暴斃有關，至於這對男女上門是送毒品還是一起開毒趴，仍再繼續追查，6日將進行相驗釐清死因。