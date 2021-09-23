台中國際動畫影展登場　499元「影癡通行證」爽看156部好片

▲快點手刀搶！台中國際動畫影展登場，499元爽看156部好片。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

2021台中國際動畫影展將於10月8日至13日登場，開幕片是今年法國安錫動畫影展評審團大獎得主《我的陽光之地》；閉幕片則有《妖果小學－水果奶奶的大秘密》及《夜脊戰記》，9月24日中午12時起售票，預售期間享有100元優惠價。此外，影展更推出299元「競賽通行證」、499元「影癡通行證」，可一證看到底，但皆有限量。

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▲快點手刀搶！台中國際動畫影展登場，499元爽看156部好片。（圖／記者游瓊華攝）



台中市影視發展基金會執行長林筱淇今（22）日在影展開閉幕片暨售票起跑記者會表示，今年「國際競賽」報名件數達到2716件，再創歷年新高，最後選出全球27個國家的69部作品，開幕片為今年法國安錫動畫影展評審團大獎得主《我的陽光之地》(My Sunny Maad)；閉幕片採「雙閉幕片」方式，除了首映本土原創3D動畫電影《妖果小學－水果奶奶的大秘密》，也安排今年入圍加拿大奇幻電影節及西南偏南電影節、被喻為動畫版權力遊戲的《夜脊戰記》(The Spine of Night)。



新聞局表示，10月8日至13日將在新時代凱擘影城放映61場動畫電影，包括12部國際口碑長片、144部短片；9月24日中午12時起全台ibon售票系統開賣預售票，電影票券原價160元，預售期間享有100元優惠價；另外有限量100組299元「競賽通行證」、限量50組499元「影癡通行證」影迷專屬套票。