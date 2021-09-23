傳北京要救恆大！集團恐被「一分為三」　重組後將納入國企

▲外媒援引消息指出，中國當局恐將出手協助恆大渡過難關，下同。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

在香港上市的中國地產龍頭恆大集團（Evergrande Group）爆發財務危機，欠下1.97兆人民幣（約新台幣8.5兆元）的債務，也陸續衝擊美日港股。外媒引述消息指出，中國政府接下來可能會出手，將恆大進行重組，協助恆大渡過難關。

據外媒報導，有消息指出，為了保護購買了恒大物業和理財產品的投資者，並消除恆大債務可能對中國經濟造成的廣泛效應，中國政府有意將恆大分拆為地產、汽車、商業3個實體，並將恆大變成一家國有企業。報導稱，相關重組計劃可能會在近日公佈。

另外，據彭博社報導，摩根士丹利（Morgan Stanley）的經濟學家也預計，中國當局可能會在未來一周對「一家陷入困境的房地產開發商」啟動債務重組，然後在10月份放鬆政策以遏制對整體經濟的溢出效應。

摩根士丹利的中國首席經濟學家邢自強（Robin Xing）21日指出，「監管機構有一套機制來應對房地產開發商違約並降低系統性風險」，不過如果這些行動被推遲，那麼中國第4季度的GDP（國內生產總值）增長將會受到至少1個百分點的影響，需要在 2022 年採取更大的刺激措施。

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