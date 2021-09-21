港男鼓勵自殺者「拖官員一起死」　被港警「救人時抓包」逮捕

▲香港警務處網絡安全及科技罪案調查科總督察鄭澤仁。（圖／翻攝香港警務處）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港警方20日以「煽惑他人有意圖而傷人」罪拘捕一名64歲男子，稱該名男子在社群網站上留言給一名有自殺念頭的網友，鼓勵對方在自殺時殺死政府官員及司法人員，留言中還使用了「攬住一齊死」（拖住一起死）等字眼。

香港警務處網絡安全及科技罪案調查科總督察鄭澤仁指出，警方日前發現，有一名網友在社群網站上發文，透露有自殺念頭，於是隨即聯同其他政府部門展開行動，找到該名網友，對方當時沒有任何傷勢，也沒有生命危險。

鄭澤仁提到，在尋找該名網友時，警方發現有一名男子在相關貼文中留言，公開支持網友自殺，並鼓吹在自殺時殺死政府官員及司法人員，留言中還使用了「攬住一齊死」等字眼。

鄭澤仁表示，警方展開深入調查後，於20日上午在粉嶺以涉「煽惑他人有意圖而傷人」罪逮捕該名男子，對方現年64歲，職業為小販。

鄭澤仁強調，對於有人針對司法人員進行違法行為，警方不會姑息相關不當行為，也會密切留意網上活動，如有任何違法行為，會主動介入，果斷執法。

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