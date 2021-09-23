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快來挑戰！最新鹹甜「花生醬披薩」開吃　還放了雞塊、蘑菇料

▲▼拿坡里xSKIPPY跨界推出「杏運花生披薩」。（圖／記者蕭筠攝）

▲「拿坡里 X SKIPPY」首度推出花生醬披薩。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

披薩控來挑戰！人氣速食品牌「拿坡里」宣布跨界合作美國人氣花生醬「SKIPPY」，打造這款全新「杏運花生披薩」，濃醇的花生奶油白醬搭配蘑菇、洋蔥配料，還吃得到整塊雞塊，每一口都是鹹甜交錯滋味，罪惡破表，即日起正式登場。另，麥當勞近日也有香蕉搭配巧克力的濃郁「雙餡派」，通通要吃。

▲▼拿坡里xSKIPPY跨界推出「杏運花生披薩」。（圖／拿坡提供）

▲杏運花生披薩吃得到唐揚雞塊。

「拿坡里 X SKIPPY」首度攜手推出聯名「杏運花生披薩」，選用濃醇花生奶油白醬作為基底，接著放上滿滿洋蔥、蘑菇及唐揚雞塊配料，最後再撒上杏仁條結尾，打造濃郁鹹甜口感，重點是花生香實在讓人難以招架，即日起全門市開賣，無論是花生控還是披薩控都要嚐鮮一波。

▲▼▲▼麥當勞首度推全新香蕉巧克力「雙餡派」、2款松露蕈菇堡限期回歸。（圖／台灣麥當勞提供）

▲麥當勞推出全新香蕉巧克力雙餡派。

另，在國外引爆熱潮的「雙餡派」也在近日首度登陸台灣麥當勞，即日起至10月19日限時開吃，罪惡的巧克力派皮夾進滿滿香蕉、巧克力雙餡，香氣大噴發，讓人忍不住一口接一口，甜點控把握機會嚐鮮。

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