快來挑戰！最新鹹甜「花生醬披薩」開吃　還放了雞塊、蘑菇料

▲「拿坡里 X SKIPPY」首度推出花生醬披薩。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

披薩控來挑戰！人氣速食品牌「拿坡里」宣布跨界合作美國人氣花生醬「SKIPPY」，打造這款全新「杏運花生披薩」，濃醇的花生奶油白醬搭配蘑菇、洋蔥配料，還吃得到整塊雞塊，每一口都是鹹甜交錯滋味，罪惡破表，即日起正式登場。另，麥當勞近日也有香蕉搭配巧克力的濃郁「雙餡派」，通通要吃。

▲杏運花生披薩吃得到唐揚雞塊。

「拿坡里 X SKIPPY」首度攜手推出聯名「杏運花生披薩」，選用濃醇花生奶油白醬作為基底，接著放上滿滿洋蔥、蘑菇及唐揚雞塊配料，最後再撒上杏仁條結尾，打造濃郁鹹甜口感，重點是花生香實在讓人難以招架，即日起全門市開賣，無論是花生控還是披薩控都要嚐鮮一波。

▲麥當勞推出全新香蕉巧克力雙餡派。

另，在國外引爆熱潮的「雙餡派」也在近日首度登陸台灣麥當勞，即日起至10月19日限時開吃，罪惡的巧克力派皮夾進滿滿香蕉、巧克力雙餡，香氣大噴發，讓人忍不住一口接一口，甜點控把握機會嚐鮮。

【你可能也想看】

►等到了！拿坡里「戰斧炸雞66折」限時回歸 現炸超大腿庫排吃到爽

►家中必備！網最愛「台灣泡麵TOP10」 這款CP值超高外國人也愛

►麥當勞、達美樂都「買1送1」！foodpanda「9月超殺優惠碼」一次看

►我們的美麗就用白紙黑字寫下