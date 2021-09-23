知名男星乳頭遭狠咬！獵奇前輩「牛奶倒胸」要小狗舔　曝超扯結局

▲南韓男演員河錫辰。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

知名串流影視平台Netflix的韓國影集《D.P：逃兵追緝令》曝光軍中醜陋霸凌實況，吸引社會各界關注。南韓知名男演員河錫辰（하석진）便爆料，其實以前服役時也曾遇過類似情景，一名隊上的前輩會趁清晨時集合所有新兵，之後竟然將小狗要喝的奶倒在每個新兵的乳頭上，要小狗去舔。

據悉，河錫辰曾演過《老婆！給我飯》、《巨商金萬德》、《獨酒男女》等韓劇，在19歲時曾入伍從事「軍事警察」，日前他在個人經營的Youtube頻道上爆料這段往事。他表示，服役時曾經遇到一名非常資深的前輩，體型就和劇中的兵長黃章秀類似，都屬於身材高大、壯碩的角色。

河錫辰回憶，在警察署內服役時，隊上有一隻比自己早3個月近來服役的狗，某一天那隻狗生下小狗，於是隊上的同袍開始需要每天照顧、授乳那隻小狗，「當時有一名資深的前輩，整個內務室的人都被他搞到快瘋掉，他就像劇中的黃章秀一樣，簡直是惡的存在，而且他常在清晨命令所有人集合。」

河錫辰透露，「他雖然很惡劣，但對狗卻異常溫柔，某天他竟然要年紀最小的隊員們脫下衣服，將牛奶倒在對方胸口上，要小狗去吸他們的奶頭！我以為那隻狗應該不會吸我的奶頭，結果牠跑來狂吸我的乳頭，於是我的軍中生活，就在警衛室向小狗授乳後展開。」

根據南韓網媒《Insight》報導，其實河錫辰過去曾在MBC的綜藝節目《Radio Star》說過同一段故事，他表示當時足足被那隻小狗吸了一周的乳頭。

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