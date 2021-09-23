立陶宛「建議」把陸製手機丟掉　小米：從來不來審查用戶通訊

▲立陶宛副防長呼籲扔掉小米手機。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

據《路透社》21日報導，立陶宛國防部表示國內消費者避免採購大陸製造的智慧型手機，甚至呼籲已採購大陸手機的立陶宛民眾扔掉這些手機。立陶宛國防部研究報告顯示，陸製手機已內建審查功能，凡瀏覽、發出有關西藏、台獨與民主運動，都會遭到監控。對此，小米官方發聲明澄清，從不審查用戶。

立陶宛國防部國家網路安全中心發布的報告指出，由中國智慧手機龍頭小米公司所生產，並在歐洲經銷的旗艦手機，內部都會安裝監測與審查軟體；用戶瀏覽、談論有關西藏自由、台獨或民主運動，都會遭到遠端蒐集並監控。

報告還表示，雖然小米的10T5G手機的軟體功能，已特別針對「歐盟地區」關閉，但隨時仍可透過遠端開啟。報告進一步稱，小米手機會向新加坡的伺服器發送加密的手機使用數據，而大陸廠牌華為的P40 5G手機也發現類似的安全問題；不過，另一家大陸手機商OnePlus生產的手機，則沒有發現這樣的安全漏洞。華為在波羅的海的代表表示，該公司所生產的手機絕對不會向外部傳遞任何用戶數據。

報告還表示，小米手機系統的應用程式(如預設的網路瀏覽器)，有一張術語審查列表，目前包含449個中文術語，且清單不斷更新中。報告強調，了解這些真相不只對立陶宛很重要，更對所有使用小米設備的國家也很重要。

立陶宛國防部國家網路安全中心在報告中稱，小米10T系列的5G手機軟體功能現已針對「歐盟地區」關閉，但可以隨時遠程開啟。報告還提到，小米手機系統應用程式可能審查的術語列表包括默認的互聯網瀏覽器，目前包括449個中文術語，並且還在不斷更新。

據《澎湃新聞》報導，對此，小米發言人回應稱，「小米手機不審查其用戶的通訊。小米從來沒有，也不會限制或攔截手機用戶的任何個人行為，例如搜索、打電話、瀏覽網頁和使用第三方通訊軟件。小米充分尊重和保護所有用戶的合法權益。小米遵守《歐盟通用數據保護條例》（GDPR）。」