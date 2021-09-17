立陶宛經長訪蕭美琴：期待10月經貿考察團！　推文秀台灣國旗

▲ 立陶宛經濟部長阿爾莫奈特（左）14日與駐美代表蕭美琴（右）在雙橡園會晤。（圖／翻攝自Twitter）

文／中央社記者江今葉華盛頓16日專電

立陶宛經濟部長阿爾莫奈特14日與駐美代表蕭美琴在雙橡園會晤，兩人討論了雙邊關係，與台灣即將前往立陶宛的經貿考察團。她表示，已迫不及待要歡迎10月的台灣訪團。

立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）今天在個人推特貼上她與蕭美琴在雙橡園的合照。

她表示，很高興本週與台灣駐美大使蕭美琴在華府會晤，雙方討論了台灣與立陶宛的雙邊關係，以及即將前往立陶宛的台灣經貿考察團，「我迫不及待地要歡迎10月的台灣訪團」。

蕭美琴隨後也轉推阿爾莫奈特貼文表示，很高興能了解立陶宛的經貿機會並討論將成行的台灣經貿考察團，相信立陶宛與台灣的科技、人才、創新與愛好自由的消費者將能推動經濟夥伴關係。她並證實兩人是在14日會晤。

國發會主委龔明鑫預計率領約65人的經貿投資考察團，10月20日搭乘國籍航空包機訪問斯洛伐克、捷克及立陶宛。訪團除政府官員，也邀請國內優勢產業，如資通訊、精密機械及電動車產業的代表一同出訪，協助相關產業走向世界，拓展更多合作商機，加強與歐洲的經貿交流合作。

除了經濟部長外，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）也正在華府訪問。他於昨天拜會美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。布林肯表示，立美兩國是強健夥伴，在共同防禦安全上團結一致，對抗中國經濟脅迫，也堅定捍衛民主。

立陶宛因為允許台灣以「台灣」為名設立代表處，近來面臨中國外交、經濟等多方打壓。布林肯8月21日親自致電藍斯柏吉斯，表示在立陶宛面臨中國脅迫性作為之際，美國對立國的支持如「鐵一般堅定」（ironclad）。（編輯：楊昭彥）