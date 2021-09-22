欄杆鏽蝕害探勘員摔落13公尺大排而死　基隆市府須國賠2124萬確定

▲基隆市政府須國賠確定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

工程師陳良南2016年間受僱前往基隆市和豐橋探勘橋下水文，身體倚靠鐵質倒U型欄杆上，但欄杆因鏽蝕嚴重、突然斷裂，陳男瞬間摔落13公尺深的大排水溝，不治死亡。家屬提出國賠，法院審理後，均認定管理欄杆的基隆市政府有疏失，一審判准2618萬餘元，二審改判准2124萬餘元。案經上訴，最高法院22日駁回上訴確定。

基隆市政府工務處委託中興工程顧問公司，在2016年間進行基隆市雨水下水道系統檢討規劃暨GIS建置，陳男是中興下包商的工程師，案發當天前往現場探勘橋下水文，屬於執行職務行為，沒想到卻因此殞命。

家屬起訴指出，陳男為家中經濟支柱，除有年老雙親外，還有妻子，以及育有2名未成年女兒，2女中有1人自幼罹患自閉症等多重身心障礙，亟需照顧費用。家屬認為欄杆屬基隆市政府設置之公物，基隆市府須負保管之責，卻放任欄杆鏽蝕斷裂，造成陳家人損害，請求賠償。

法院審理時，市府拒絕賠償，辯稱該處道路及欄杆是附近大型社區設施，所有權人是當地社區，並非市政府，不屬於公共設施。但一審法院認為省府早年徵收道路後，道路管理者已屬基隆市政府，家屬請求賠償有理，經過計算後，判准國賠2618萬餘元。

案件上訴，高等法院二審審理時，認為市府早在2014年就發現附近的欄杆鏽蝕，因此在靠近公車站附近的道路邊，設置C型護欄，避免行人碰觸已破損之倒U型鐵欄杆或發生墜落危險。但對相隔16.1公尺之事故路段上，已發生嚴重鏽蝕之發生意外欄杆，市府卻未為任何修繕或裝設C型護欄，更未進行列管定期巡視維護，或設置醒目危險警告標示，顯見市府管理有疏失，因此高院二審仍認定市府須賠償，改判准國賠2124萬餘元。全案再上訴，最高法院22日駁回上訴確定。