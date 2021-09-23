起底金門惡警！請假返鄉遭拒竟鳴2槍洩憤　痛毆麻將男幫胞弟報仇

▲涉嫌打人的金湖派出所洪姓警員（紅圈），曾在北市獲頒金吾獎，但卻因請假被分局長拒絕，在停車場開2槍洩憤。（圖／記者林名揚翻攝）

記者邱中岳／台北報導

涉嫌帶頭鬥毆的金門縣警察局洪姓警員，曾在2014年間於北市服務，獲得北市金吾獎，卻因請假返鄉照顧父親以及替兄姊輔選未被分局長批准，竟然在分局後方停車場怒開2槍洩憤，最後該警調往保安警察大隊服務，對空鳴槍部分也依照社維法進行裁處，沒想到調回金門後又因為了幫弟弟尋仇，持鐵管毆打對方鬧上新聞版面。

據了解，39歲的洪姓警員，在2014年曾獲頒金吾獎勤區查察類，卻在同年底，洪因父親臥病在床，且兄、姊又要參加選舉，打算請假10天回金門照顧父親以及回金門幫忙家人助選，時任文山一分局分局長劉鴻烈以人力吃緊，又考量洪是為警務人員、不宜出面助選為由拒絕。

洪姓警員事後由所長陪同，向分局長溝通但仍遭劉拒絕，洪心生不滿，在準備配合北市擴大臨檢勤務、前往分局勤教時，在文山一分局停車場突然掏出配槍對空鳴2槍，並大喊「分局長劉鴻烈欺壓部屬」，當時槍聲引起同事注意，隨即將洪的配槍取走，並通知親友到場安撫洪的情緒。

事發後，洪員調往北市保安警察大隊服務，但事後又傳出，2014年底，洪的姊姊為金門縣烈嶼鄉代會主席，透過縣府向警政署「要人」，要求將洪調回金門擔任隨扈，最後警政署建議拒絕要金門縣府府另覓人選；另洪在2016年左右離開北市，返回金門家鄉服務。

洪在2008年調往北市文山一分局服務，於2013年間，在文山一分局擔任警員時，曾經處理過丈夫持檳榔刀砍殺妻子的案件，將丈夫帶回警所並送辦，但爆發鳴槍事件後隨即調往保安警察大隊，事後洪被列為輔導對象並禁止配槍，在2年輔導結束後，於2016年離開台北市。

據悉，洪返回金門縣政府警察局服務，調派前往金湖派出所擔任警員，平時做事雖然海派大方，與同事間的互動也不錯，雖然做人相當有義氣，但洪的脾氣有時候相當火爆，因不滿弟弟遭人毆打，又在烈嶼鄉發現對方車輛，所以才會下車找人理論，並出手毆打對方。

回顧案情，2019年間某日凌晨，洪員與朋友在金門縣烈嶼鄉開車準備前往海邊，在一處村莊口見到毆打弟弟者的車輛，隨即下車察看，發現對方在一處民宅打麻將，隨即衝上前、持防狼噴霧劑朝對方狂噴，還持鐵管毆打對方，造成對方手部、頭部以及腿部均有擦傷。

警方獲報到場制止，雙方鬧上警局後，到場處理的警員發現動手打人的其中一人竟然是自己同事，最後依傷害、聚眾鬥毆等罪嫌送辦。

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