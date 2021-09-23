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月光海音樂會絕美登場！線上直播 2小時　超過1.6萬人次觀看

▲▼今年月光海音樂會受疫情影響，改以線上直播方式播出精彩演出。（圖／東管處提供，下同）

今年月光海音樂會受疫情影響，改以線上直播方式播出精彩演出。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

「2021東海岸大地藝術節」22日辦理全台絕無僅有、唯一一場線上月光·海音樂會。受新冠肺炎影響，東管處今年取消辦理實體音樂會，但在眾多鐵粉殷切期盼下，特別以現場直播的方式，搭配都歷遊客中心即時影像畫面，讓大家在螢幕前也能欣賞心心念念的月光海及感受音樂會氛圍。

▲▼今年月光海音樂會受疫情影響，改以線上直播方式播出精彩演出。（圖／東管處提供，下同）

音樂會正式開始前，由東海岸大地藝術節策展人介紹本年度駐地創作的6位藝術家-林淑玲、林介文、達比烏蘭•古勒勒、伊祐•噶照、見維.巴里及魯碧•司瓦那的作品，並由見維.巴里代表分享今年創作的過程。接續並邀請今年東海岸大地藝術節代言人桑布伊帶領現場貴賓及觀眾一起以卑南族的傳統儀式祈福，並播放本年度宣傳影片為音樂會暖場揭幕。

▲▼今年月光海音樂會受疫情影響，改以線上直播方式播出精彩演出。（圖／東管處提供，下同）

晚間6點50分音樂會直播開始，此時月亮也正緩緩從海平面升起。

晚間6點50分音樂會直播開始，此時月亮也正緩緩從海平面升起。金色月光映照在海面上，燦爛奪目閃閃動人，引起在場觀眾讚嘆聲不絕，紛紛拿起相機、手機補捉這東海岸絕美的畫面。音樂會由東海岸知名網紅，同時為布拉瑞揚舞團首席舞者Ponay擔綱主持，他以一貫的原式cover幽默為開場帶來無限歡樂。接續由都蘭部落、阿米斯音樂節創辦人舒米恩，以疫情期間的生活感受及傳統部落曲風，帶來一系列尚未發表的全新創作，讓現場及線上觀眾驚喜連連，大呼過癮。

▲▼今年月光海音樂會受疫情影響，改以線上直播方式播出精彩演出。（圖／東管處提供，下同）

最後壓軸由本年金曲大贏家桑布伊為今晚音樂會帶來高潮，桑布伊獨特吟唱的嗓音彷彿隱藏著古老的靈魂，讓人不禁會毛球聳立屏氣聆聽，他特別以今年入圍金曲獎的年度歌曲「擁抱」來為世界祈福，也希望大家在疫情期間也能互相支持共度難關。

▲▼今年月光海音樂會受疫情影響，改以線上直播方式播出精彩演出。（圖／東管處提供，下同）

舒米恩，以疫情期間的生活感受及傳統部落曲風，帶來一系列尚未發表的全新創作。

本次音樂會僅開放300人入場，但整體氛圍及熱度卻絲毫不減。雖為連假過後的上班日，但仍有許多鐵粉從台灣各地、不遠千里前來；而線上同時有近千人瀏覽，並創造超過1.6萬次的觀看數。

今年唯一月光‧海音樂會雖已落幕，但東海岸大地藝術節相關系列活動及歡樂包商品卻仍持續進行及販售中，歡迎粉絲朋友們繼續追蹤踴躍參與購買。

詳細資訊可至東管處網站www.eastcoast-nsa.gov.tw/ 或藝術節活動網站 www.teclandart.tw 查詢，活動即時詳情請關注「東海岸大地藝術節」及「【Nga'ayho】你好，東海岸」FB粉絲頁。

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