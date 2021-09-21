同性戀在校園慘遭霸凌性侵！他曝「血腥割腕照」：一點也不想上學

▲南韓同性戀者、跨性別等性少數族群經常遭受歧視、霸凌。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

近來知名串流影劇平台Netflix的韓國影集《D.P：逃兵追緝令》播出後獲得社會關注，軍隊內的霸凌、暴力行為、性侵等問題被廣泛討論，然而南韓國內性少數族群的人權依舊受到忽視。國際非政府組織「人權觀察」指出，校園內的性少數者常被同儕排擠、霸凌，甚至遭性侵，受害者們大都有口難言，精神上受到極大的傷害。

根據《韓聯社》報導，「人權觀察」（Human Rights Watch）於當地時間14日召開線上記者會，批評南韓的校園無法建構出能夠包容並接納性少數族群（LGBTQ）的環境，記者會上引述多名學生的說法，指出這些性少數族群的學生在校園內遭遇言語霸凌、肢體暴力，甚至還慘遭性侵，導致受精神疾病所苦。

22歲的同性戀A某表示，「學校裡並不存在著『性少數族群』的概念，人們對於此議題總是刻意遮掩。回想起過去求學的時候，根本沒有一個人能夠幫助我，我只是想聽到，『你並不是只有一個人』。」

21歲的同性戀B某透露，當其他同學得知他的性傾向後，出席表上的照片不是被隨意破壞、就是自己的樂器慘遭他人刻意毀損，之後因此失眠、罹患憂鬱症，還曾經一度為得到厭食症所苦，甚至手腕上還留有數度反復自殘的痕跡，最後因此休學，「我連1秒鐘也不想待在學校。」

▼2016年首爾同志大遊行。（圖／達志影像）

「人權觀察」指控，南韓的校園其實根本就不懂保護學生的個人資訊，學生的性傾向等隱私慘遭外洩，而校園上採用傳統的「性別二分法」，無法顧及到跨性別者的感受，使得性少數族群的學生無法適應校園生活。

「人權觀察」分析，南韓性少數族群學生知會遭到霸凌、歧視等不當待遇，其實是起因自南韓政府的刻意忽略，呼籲應制訂《差別禁止法》（反歧視法）。

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