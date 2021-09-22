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軍歌改編成「塔綠班」歌曲！網笑歌詞有聲音：太琅琅上口了吧

▲蔡英文打高端「這一幕爆經典」　老鳥歪樓喊：抽到海軍陸戰隊。（圖／翻攝自臉書／蔡英文）

▲總統蔡英文施打高端疫苗。（圖／翻攝自臉書／蔡英文）

網搜小組／鄺郁庭報導

名嘴朱學恒日前製作「塔綠班之歌」，19日在YouTube頻道上傳這段影片，只見他邀請民眾黨立委高虹安，及資深媒體人黃暐瀚一起合作獻唱，譏諷民進黨支持者，引發一波爭議，結果現在又有人做了另一首「塔綠班」主題曲，這次嘲諷主題圍繞「高端疫苗」，歌詞中滿滿的怨氣讓網友聽到笑出來。

有網友在PTT的Gossiping板上問卦「揪打高端塔綠班聖歌已推出？」分享《揪打高端塔綠班》的影片，說他聽完直笑「完全朗朗上口，而且還很好聽怎麼辦？」也補充這首歌的原曲是《九條好漢在一班》。

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點進歌曲影片，可以到說明部分有寫下「部分歌詞起源自PTT鄉民」，包括「揪打高端塔綠班，沒打高端塔綠班，說打不打、說幹硬幹，管他二期沒做完」、「黨令絕對服從，護航不怕困難，出征是民主的表現，抹黑是家常便飯」等等，該影片目前已超過3萬觀看人次。

貼文一出，鄉民也紛紛冷笑，「又一個塔綠班聖歌」、「笑死！越來越多歌了」、「別浪費才能啦！哈哈哈」、「這首比綠油精那首順欸哈哈哈哈」、「哈哈，笑死，看歌詞旋律就出來了」、「聖歌越來越多」、「這首太琅琅上口了吧XD」、「明明沒點影片，卻有旋律。」

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