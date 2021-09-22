超商獨賣！最新4款蠟筆小新滿版口罩　三眼怪、熊抱哥變身耳機超Q

▲最新4款蠟筆小新口罩，隨盒還送口罩收納套 。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

粉絲通通看過來！就有超商即日起開賣最新「玩具總動員無線藍牙耳機」以及「蠟筆小新限量周邊」，耳機是三眼怪、熊抱哥設計超可愛，蠟筆小新限量周邊則是有超療癒滿版口罩，共有4款設計，另外還有秋冬必備蠟筆小新薄毯，粉絲們動作要快了。

7-11即日起開放ibon機台預購最新2款「玩具總動員真無線藍牙耳機」，超可愛的三眼怪穿上宇宙航員太空裝，圓滾滾的造型放在包包裡療癒到不行，打開後就是藍綠配色的無線耳機，另一款為熊抱哥造型，桃紅色造型超吸睛，打開後是淺粉色耳機，讓聽音樂的心情變得更好，玩具總動員的粉絲一定要收。

▲三眼怪、熊抱哥無線藍牙耳機超萌。



▲蠟筆小新療癒生活小物有側背包、親膚薄毯。



同樣也是ibon機台預購的還有3款蠟筆小新限量周邊，首推辦公室、客廳必備好物「蠟筆小新親膚薄毯」，5款滿版設計超Q；「蠟筆小新冷飲杯」以水果為主題設計，重複使用超環保；「蠟筆小新側背包」則一次設計睡衣、小白、恐龍、大頭4種款式，雙面造型正反背都可愛。

另外，7-11 OPEN POINT APP也搶先開放會員預購「蠟筆小新醫療口罩」，分為鱷魚衫、檸檬、睡衣和動感4款設計，每盒含25入口罩與1個口罩收納套。

▲全家最新集點活動也有三眼怪周邊。（圖／全家提供，下同）



全家即日起也推出「萌友限定！宇宙旅行團」集點活動，首推「行李箱與收包」，外殼印上三眼怪俏皮模樣，與星星、宇宙等元素，內附史迪奇收納包，透明設計可看到箱內的史迪奇收納包，還可設定密碼鎖；「側背包」分別有三眼怪以及史迪奇款式，總共有三層充足收納空間；「隨行杯&提袋」杯身有三眼怪以及史迪奇分別遨遊在宇宙上的姿勢。

「MEA公仔」分別將三眼怪以及史迪奇加入台灣小吃、外星對戰武器元素，部分零件還可取下，讓粉絲自由拼裝；甜甜圈造型的「厚坐墊」，想耍廢時就讓史迪奇和三眼怪給你靠；「火箭抱枕毯」以三眼怪火箭為設計，抱枕毯前的透明設計，彷彿三眼怪在動畫中準備飛越宇宙畫面。

▲除了三眼怪還有史迪奇周邊。