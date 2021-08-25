【廣編】舒潔三眼怪系列萌爆登場　揪小7推「三眼怪大軍來襲」集點活動

【廣編特輯】

圖、文／舒潔提供

迪士尼經典動畫《玩具總動員》圈粉無數，其中來自披薩星球的三眼怪更是萌力無敵人氣王！看好三眼怪的外星萌力，舒潔品牌全新推出三眼怪主題限量款系列，人氣紅不讓的三眼怪，這次喬裝成熊抱哥、巴斯光年、超能先生等膾炙人口的經典迪士尼動畫角色，躍上舒潔衛生紙、袖珍包面紙、紙手帕等全系列產品外包裝，Q萌度與療癒度直線激升、萌力全開！

為回饋鐵粉，舒潔品牌特別攜手7-ELEVEN推出獨家「三眼怪大軍來襲」買舒潔把三眼怪帶回家集點活動，8/25起至9/21止，活動期間內，凡於7-ELEVEN門市購買舒潔全系列商品，單筆結帳滿150元即可獲得1點，集滿5點就能任選一款全台限量超萌三眼怪主題贈品，包括「三眼怪造型玻璃杯」、「三眼怪文具組」、與「三眼怪USB電風扇」，三款贈品限量1,000組，換完為止。

另外，若購買舒潔4層喀什米爾衛生紙系列，可獲額外加贈一點，開啟超快速集點任意門。集點方式需要先加入舒潔LINE官方帳號，消費後登錄發票可累積點數，集滿3點可兌換7-ELEVEN咖啡券，集滿5點可將三眼怪夯品，任選一款帶回家。8/25至9/16，舒潔與7-ELEVEN亦推出指定紙品買一送一優惠。

（*詳細促銷方案內容與期間須以通路公告為準；商品零售價格皆由通路獨立決定）

