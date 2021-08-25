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開喝了！CITY CAFE變身「縮小版icash2.0」　還送隔熱杯套超療癒

▲▼city cafe icash2.0。（圖／愛金卡公司提供）

▲CITY CAFE縮小變成icash2.0，還能套隔熱杯套超可愛。（圖／愛金卡公司提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

CITY CAFE縮小了！愛金卡公司這次將人手一杯的CITY CAFE變成迷你icash2.0，不僅真實還原杯蓋、杯身印刷，還要加送一個縮小版隔熱杯套，即日起至8/28開放7-11門市預購。悠遊卡公司則是帶來海尼根3D造型悠遊卡，將海尼根縮小為5公分的迷你悠遊卡，首發限量預購只有1萬個，酒鬼們千萬不能錯過。

「CITY CAFE立體造型杯icash2.0」外觀小巧可愛，將經典CITY CAFE咖啡杯等比縮小，杯蓋造型和杯身印刷皆為模擬實品設計，還會附贈一個縮小版隔熱杯套，套上杯身後，掛在包包上根本療癒到不行。

▲▼city cafe icash2.0。（圖／愛金卡公司提供）

▲愛金卡公司還特別讓CITY CAFE立體造型杯icash2.0增加一點重要，這樣拿在手中更有真實感。

更特別的是，愛金卡公司還在CITY CAFE立體造型杯icash2.0材質上加了一點小巧思，特別增加一些重量，讓民眾拿在手中時的感受更加真實，彷彿真的拿著一杯CITY CAFE，有趣又可愛。CITY CAFE立體造型杯icash2.0即日起至8/28晚上23：59開放限時預購，民眾只要到7-11門市「ibon便利生活站」進行預購即可。

悠遊卡公司則是祭出首款海尼根3D啤酒罐造型悠遊卡，特意將0.0零酒精鋁罐以1比3的比例完美複製，再縮小原罐裝到僅剩5公分大小的迷你尺寸，且無論是拉環還是罐身上的印刷幾乎是百分之百仿真，精緻程度超高，即日起於全台7-11、PChome開放預購，首發限量預購僅有1萬個，鐵粉把握機會搶一波。

▲海尼根0.0零酒精啤酒罐悠遊卡小巧可愛。（圖／海尼根提供）

▲▼多喝水3D造型悠遊卡。（圖／翻攝悠遊卡公司官網）

▲多喝水3D造型悠遊卡嗶卡還會發聲。（圖／翻攝悠遊卡公司官網）

另外，即日起同步開放預購的還有這款「多喝水3D造型悠遊卡」，除了等比例仿真縮小外，全透明瓶身內還有仿真液體，就像帶了一瓶「多喝水」出門，尤其過卡感應時還會說經典廣告台詞「多喝水沒事、沒事多喝水」，可愛到不行，即日起至8/31止開放於7-11ibon、全家FamiPort、momo購物網（限量6000個）預購，其餘通路限時不限量。

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