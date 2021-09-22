青春期轉骨小心補過頭！避開性早熟地雷　還要每天睡飽7小時

▲中醫師蔡宗璟醫師認為，青春期轉骨應依個別體質客製化，避免補過頭產生反效果。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

秋天是陽氣漸收藏的日子，傳統上常利用秋季開始調整好體質，讓青春期的孩子有向上長高的動能。青春期孩子的父母冀望孩子能「高人一等」，中醫師認為，小學高年級至國中畢業前都是轉骨調理的好時機，可以帶孩子給醫師評估是否已適合轉骨。另外，屬於性早熟的孩子則要延緩生長板閉合，爭取更多生長空間。

中醫師蔡宗璟醫師認為，以往經濟條件較差的社會環境，用「補養藥」燉排骨往往是轉骨的藥方，但是時至今日營養過剩反而是現在青少年常見的問題，甚至性早熟的問題也越來越多，這與高油脂高熱量的飲食及環境荷爾蒙都有關係。

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市面上當然不乏許多助成長的成藥，但具中西醫雙執照的蔡宗璟醫師認為，轉骨配方應依每個孩子的體質來獨立開立，才能切合身體狀況以矯正不平衡的體質，甚至每次回診時做機動性調整，才能讓療效達到最理想。

蔡宗璟醫師說，臨床上常用白朮與枳實來調節腸胃功能，麥芽與陳皮可以開胃且疏肝理氣，甘草與山藥補脾胃益氣，讓孩子的消化系統暢旺，營養才能吸收利用，雞血藤搭配桂枝能夠養血也行血，讓四肢的發育能更好。虛弱者才用補腎藥物如杜仲、續斷來強壯筋骨，非虛弱者則不宜補腎氣，以免「催熟」骨齡。藥物的使用與組合還是要由有經驗的醫師依體質來調配才能恰到好處。

蔡宗璟醫師表示，成長中藥服用需耐心與毅力，平日飲食上應該減少攝取冷飲、冰品以及油炸，每日350cc牛奶也對長高有幫助，還有一天至少7小時的充足睡眠跟避免熬夜。

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