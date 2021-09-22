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聯邦五倍券「早鳥5000變6000」搶翻！　他慘卡45分崩潰：怎麼領啊

▲▼聯邦銀行,五倍券。（圖／翻攝自PTT）

▲五倍券綁定聯邦卡，最高可享2700元。（圖／翻攝自聯邦銀行官網）

記者陳怡靜／綜合報導

振興五倍券今（22日）早上9點開放數位綁定，除了平台祭出400萬份500元好食券之外，不少銀行也推出專屬優惠，像是聯邦銀行主打「早鳥5000變6000」、「最高贈2700元」，沒想到準9點官網大當機，讓民眾超崩潰，怒喊：「卡了45分鐘都進不去是領個屁啊！」

聯邦銀行推出五倍券綁定聯邦卡「早鳥5000變6000」前3000名加碼送1000元刷卡金，後續1萬名個人綁定者贈100元刷卡金。不僅如此，高雄市刷聯邦卡滿5000元，完成登記享1000元高雄券回饋，聯邦再加碼200元刷卡金。

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▲▼。（圖／翻攝自聯邦銀行官網）

▲聯邦銀行推出的早鳥優惠和個人綁定優惠已額滿。（圖／翻攝自聯邦銀行官網）

不少民眾看準千元回饋，一早就守在電腦前，9點一到準時開搶，沒想到網站卻大當機。一名鄉民氣得在PTT上發文，「說好的早鳥5000變6000，林盃就是看中這6000啊！問題是卡了45分鐘都進不去是領個屁啊！」

▲▼聯邦銀行,五倍券。（圖／翻攝自PTT）

▲網友抱怨聯邦銀行官網大當機。（圖／翻攝自PTT）

文章一出，不少網友也相當有感，「聯邦完全卡住 +1」、「網站好了，結果綁完超過1萬3名」、「不用試了，早就額滿了」，也有網友抱怨，「富邦也是卡到現在」，甚至有人質疑，「內部人員早就用內網申請完了吧」。

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