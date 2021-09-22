她打開雙腿「吱吱叫」竟是蝙蝠狂鑽下體！　網秒歪樓：跑錯洞了啦

▲蝙蝠居然直接掛在女子的胯下。（圖／翻攝自TikTok／TkaziG）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名女子日前外出時，驚覺自己的胯下傳出奇怪的「吱吱」聲響，她低頭往下一看，居然是一隻蝙蝠直接掛在她的雙腿之間，讓她嚇得完全不敢動。她後來將這段驚恐過程po上TikTok，沒想到網友卻全部歪樓表示，「蝙蝠跑錯洞了啦！」

根據《每日郵報》報導，美國TikTok用戶TkaziG某天外出時，突然感覺的胯下有怪的「吱吱」聲響，她下意識地彎下腰一看，沒想到居然有隻蝙蝠就掛在她的雙腿之間，穩穩地蜷縮在牛仔褲上。她害怕蝙蝠會突然飛起來，所以只能尷尬地張開雙腿站在原地。

TkaziG表示，當時她立刻打電話給老公，「我嚇得完全不敢動，直到他來幫我處理為止。」後來這隻蝙蝠在老公抓下後不久就死了。TkaziG將這段影片po上TikTok後，目前觀看次數已超過410萬，許多網友紛紛開起黃色玩笑表示，「蝙蝠跑錯洞了啦」、「我老公說太久沒用的話，蝙蝠就會從洞裡飛出來」。

TkaziG解釋，後來她在社區裡看到一隻貓，猜測是貓咪把蝙蝠弄受傷，所以蝙蝠才會躲在她胯下，所以就把貓送去檢查是否得狂犬病，「貓咪的結果是陰性，而我也進行了檢驗。」

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