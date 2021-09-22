邱國正：國軍備戰不求戰　敵人要來就奉陪

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院會日前拍板「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，明定特別預算上限為新台幣2400億元，為期5年。國防部長邱國正22日表示，國軍的原則是備戰不求戰、應戰不避戰，敵人要來就奉陪，要多久就多久，「我們不要把自己設限了，可以撐幾天我沒有依據」。

行政院長蘇貞昌22日上午率領相關部會首長，赴立法院就「新冠疫苗接種、整備、受害救濟」等相關事宜進行專案報告，並備質詢。邱國正會前受訪時表示，特別預算的編列，完全是考量到敵情威脅，主要是希望強化戰備，「並沒有説刻意要怎麼編」。

邱國正說明，這次特別預算編列的項目，一定是從技術純熟、有把握可以完成來考量，所以很自然地將國造飛彈等項目編列其中。

邱國正也說，每次編列特別預算時，大家心中一定都會有疑問，質疑編列的目的為何，尤其一般民眾也有知的權利，因此國防部有必要告訴大家「編列的原因為何」，並且讓民眾放心、知道國軍可以強化戰備。

邱國正強調，國軍備戰但不求戰，如果敵人要來，唯一的選項就是奉陪，而且要多久就陪多久，「我們不要把自己設限了，可以撐幾天我沒有依據」，但是國軍的原則就是備戰不求戰、應戰不避戰，並且會永遠把握這個原則。

此外，國軍將在今年的國慶大典上，出動多輛國造的飛彈車對外展示，邱國正則說，國防部一直都有參加國慶活動，國慶籌備委員會怎麼安排，國防部會全力配合，目的是讓大家關注國家慶典，也將國軍最好的一面展現出來。

行政院會日前通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，將從明年起到115年，分5年編列2400億元預算，採購8個項目，包括海軍高效能艦艇、岸置反艦飛彈系統、海巡艦艇加裝戰時武器系統、陸基防空系統、無人攻擊載具系統、雄昇飛彈系統、萬劍飛彈系統、野戰防空系統，均為國造項目。