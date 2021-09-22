0元換2000元？別想了！傳五倍券綁悠遊付藏BUG　悠遊卡公司靠一招化解

▲柯文哲出席「振興選悠遊 五夠大包加倍奉還」記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

振興五倍券22日開放數位綁定，台北市政府推出五倍券綁定「悠遊付」或「悠遊卡」等加碼方案，其中網購單筆消費滿1萬元，回饋1000元，可使用2次；但卻有人發現，倘若使用退貨的話，已經獲得的千元回饋金不會被收回。對此，悠遊卡公司回應，網購部分需要7天後才會發放回饋金。

悠遊卡公司推出五倍券綁定「悠遊付」，可獲得的「五夠大包」振興禮包，內涵總價值高達5000元的現金回饋券，限量1萬份，只要符合回饋條件，就可以獲得悠遊付儲值金，回饋比率最高50％，最多可拿5000元，加上政府的5000元，共可拿回1萬元現金。

▲五倍券綁悠遊付、悠遊卡可獲得「振興大禮包」。（圖／悠遊卡公司提供）

消費者在綁定「悠遊付」作為五倍券的消費工具後，就會收到一包內含19張現金回饋券的振興禮包，包括2張滿萬送千的網購回饋券、2張滿5000元送500元的百貨3C回饋券、5張滿1000元送200元的藥局美妝回饋券，以及10張滿200元送100元的超商超市回饋券。

不過，22日上午登記前夕，卻有人發現「0元換2000元」的BUG，對外教學稱，針對網購通路使用「悠遊付」消費滿1萬元送1000元回饋，最高得到2000元部分，只要在回饋金入帳後再辦理網路商品退貨（《消保法》保障網購可7天無條件退貨），已經獲得的千元回饋金就不會被收回，讓五倍券變「七倍券」；而對悠遊卡公司而言，民眾若使用此玩法，恐付上2000萬元補貼。

對此，悠遊卡公司22日接受《ETtoday東森新媒體》訪問時回應，悠遊付綁定振興券的現金回饋券，只要有消費即可領取回饋儲值金；網購部分因為7天鑑賞期內可退貨，因此在7天鑑賞期後，即可領取悠遊付儲值金。