LIVE／全台都能抽！北市113.5萬份「熊好券」來了　3步驟輕鬆申請

記者袁茵／台北報導

振興五倍券22日開放數位綁定，以及8大部會加碼券抽籤登記；台北市政府除了日前公布的「悠遊付」加碼方案外，還有抽「熊好券」的額外優惠，總共分為「熊好住」、「熊好買」、「熊好看」、「熊愛動」、「熊好呷」等5張券，由台北市長柯文哲22日親自於記者會中公布抽獎流程，《ETtoday東森新媒體》全程直播。

台北市長柯文哲日前公布「熊好券」加碼方案，當時稱民眾只要下載台北通APP即可申請，並歡迎商家申請成為「熊好店家」。

▲台北市政府22日正式推出「熊好券」。（圖／北市府提供，以下皆同）

柯文哲22日上午10時30分於台北市政府舉辦「台北熊好券記者會」，將正式公布「熊好券」相關細節。據了解，熊好券總共分為5大種類，分別為「台北熊好住宿券」面額1000元並每份1張、「台北熊好饗購券」面額100元並每份5張、「台北熊好藝文券」面額100元並每份5張、「台北熊愛運動券」面額100元並每份5張、「台北熊好市集券」面額100元並每份5張。

根據北市府規劃，民眾可於2021年9月22日起至2021年10月6日止，透過「台北通」APP填寫參加抽獎的意願登記，選擇5種券別的優先喜好順序，北市將於2021年10月8日進行線上公開抽籤，隨機抽出幸運民眾，票券將自動方送至中獎民眾的「台北通」APP內。

幸運民眾獲得喜愛的券之後，第一波預定於2021年10月8日起開始消費，至2021年11月30日消費截止；第二波預定為2021年12月1日起開始消費，至2021年12月31日消費截止。值得一提的是，「熊好券」無須綁定五倍券，且也不限居住地或戶籍地，只要是有下載「台北通」APP的民眾，都可以做線上抽獎登記。

【3步驟輕鬆登記】

步驟一：線上意願登記（9月22日至10月6日）

步驟二：抽獎公布名單（10月8日）

步驟三：查看使用票券（10月8日至11月30日）