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五倍券登記兩樣情！一派鄉民喊「9:01就搞定」完全沒當機：很順啊

忙碌,上班族,工作。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲有些人五倍券試第一次就綁定成功。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者黃可昀／綜合報導

振興五倍券開放綁定第一天，9點未到官網就呈現當機，有些人至今還進不去，頁面只跑出一整排亂碼，不過也有一群幸運兒順利綁定成功，沒遇到亂碼或跑不出來，直呼整個過程都「很順啊！」

五倍券一開放登記就民怨四起，很多人今天一早守在電腦前，但官網9點都還沒到就整個當機，有網友在PTT苦喊「協尋天才IT大臣！」其他人也無奈表示，「當啦哪次不當的」、「果然還是卡住了」、「懷疑能點進去的有幾個==」、「8:50就塞了」、「各平台秒當機秒額滿，看得到吃不到」、「是不是普發還比較省事啊」、「我不搶了我乖乖去排隊拿紙本好了」。

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▲▼五倍券成功登記，沒當機很順。（圖／翻攝自PTT）

▲五倍券成功登記，沒當機很順。（圖／翻攝自PTT）

雖然普遍網友都有遇到當機現象，但也有人多刷幾次頁面就順利登入，9點多就完成數位綁定與8大加碼券登記，「還好吧，我9:01搞定，好食券排4387號欸」、「我都綁定好了，不會重刷幾次？」、「吃完早餐才開電腦申請，一次就成功」、「綁好了，數位的序號400萬內都有好食券吧，不用抽」、「成功國泰世華Costco聯名信用卡」、「隨便就登記上了，廢的是個人網路吧」、「嘻嘻我9:30多隨意一點就綁完路序號15萬多」。

有網友實測發現一招解法，無論是五倍券官網進不去或是登記到一半卡住，只要更換為「Firefox」即可順利進入並綁定，現在網頁還卡死的人可以換一個瀏覽器試試看。

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