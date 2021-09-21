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台北101分享中秋節「正宗滿月」攀上塔尖　網友美照洗板留言

▲▼台北101。（圖／免費圖庫Pexels）

▲台北101的臉書發文，讓許多網友響應分享「正宗滿月」的美照。（圖／免費圖庫Pexels）

記者林彥臣／綜合報導

21日中秋節同時也是睽違8年迎來的「正宗滿月」，「台北101」就在臉書上分享了正宗滿月正緩緩攀上台北101塔尖的照片，吸引了大票網友在底下留言發滿月美照洗板， 記錄這難得的天文美景。

台北101臉書發文表示， 「今年中秋是睽違 8 年的正宗滿月，快把握最後的收假時光，再探頭看看這難得的月圓吧，一起分享你的中秋滿月美照」。台北101的PO文一出，也釣出許多網友響應分享中秋「正宗滿月」的美照。

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台北市立天文科學教育館指出，中秋為農曆8月15日，但滿月可能發生在農曆14至17日，而且從103年到109年的中秋其實都並非滿月，這次是睽違8年後，今年才真正又逢「中秋月圓」！

▲▼睽違8年，中秋終於月圓了！。（圖／台北天文館提供）

▲台北天文館對於農曆15日不一定是滿月做出了解釋。（圖／台北天文館提供）

台北天文館表示，根據統計，農曆16日發生滿月的機率最高，約佔47%；在15日約37.5%；在17日約15%；在14日的機率則最低，僅0.5%，所以民間才有「十五月亮十六圓」的說法。

▲▼許多網友在台北101的PO文底下，用滿月美照洗板。（圖／翻攝自Facebook／台北101）

▲許多網友在台北101的PO文底下，用滿月美照洗板。（圖／翻攝自Facebook／台北101）

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