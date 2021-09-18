把愛犬名字叫錯　男崩潰把「未來岳母」打成豬頭推女友下樓梯

Drunk boyfriend attacked partner and punched her mum over getting pet's name wronghttps://t.co/qd8FCgNoCM pic.twitter.com/xEPOft087l — The Mirror (@DailyMirror) September 8, 2021

記者李振慧／綜合報導

英國一名26歲男子和女友交往7年，因為未來岳母叫錯愛犬名字，一氣之下竟然把人押到牆角拼命狂歐，不但把女友媽媽打成豬頭，還把前來勸架的女友推下樓梯，恐怖惡行讓他被判入獄。

英國《鏡報》報導，事件發生在2019年12月23日，26歲男子比塞爾(Jason Bissell)當天參加完祖母的喪禮後，心情不好跑去酗酒，結果回家時竟然對女友媽和女友克洛伊(Chloe France)大打出手。

本案近來開庭，檢察官表示，比塞爾晚間8時買醉回家時，女友媽正在幫忙照顧小狗，2人因為叫錯狗的名字起了爭執，克洛伊見狀立刻上前幫忙，「被告把女友母親壓在牆上，不斷毆打她的臉，導致右臉頰和下巴腫脹瘀傷」，摔下樓梯的克洛伊則是腳踝扭傷。

比塞爾後來坦承他的確有對女友母親動粗，但不記得自己有把女友推下樓梯，「可能我與克洛伊母親爭執時，有不小心推到她，但我否認是刻意將人推下樓梯傷害她」。法官最後認為，比塞爾不能拿祖母喪禮當藉口，判處他入獄6個月，緩刑12個月，以及150小時勞動服務。

▼男因為寵物名字被叫錯動手打人。（圖／示意圖／達志影像）