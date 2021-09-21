哈爾濱發現1例陽性感染者　市民非必要不離市、娛樂場所全停業

▲哈爾濱已多次爆發本土疫情。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

黑龍江省哈爾濱市21日通報1例新冠病毒陽性感染者，官方也隨即發出公告，要求市民非必要不得離開哈爾濱，麻將館、電影院、舞廳、按摩院、網咖、健身房等場所暫停營業。

根據通報，該名確診者7日由江西省吉安市搭乘高鐵抵達南昌市，再從南昌市搭乘飛機抵達哈爾濱機場，並在8日至19日間於前往了多個公共場所，直到21日被檢測出陽性後，才被送往醫院隔離。

該陽性病例通報後，哈爾濱市也隨即發出公告，要求市民非必要不得離開哈爾濱市，確需離開的需憑健康碼綠碼通行，全程做好個人防護。

公告也要求，麻將館、洗浴、影院、劇院、歌廳、舞廳、足療店、按摩院、遊戲廳、網咖、室內體育健身場所、室內兒童遊樂項目、位於地下室或半地下室的小旅店、各類線下教育培訓機構等空間相對密閉場所暫停營業。

公告並提到，景區景點要嚴格落實限量、預約、錯峰要求，實行分時預約、掃碼（健康碼、行程碼）進園，接納消費者人數不得超過最大承載量的50%，並嚴格控制瞬時流量；暫停景區景點內部表演。

公告還指出，地鐵、公交等公共交通工具實行限流運行，公交、輪渡、出租車（含網約車）一律開窗運行，司乘人員全程佩戴口罩。