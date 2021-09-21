婚禮「放煙火」天花板60秒陷火海！現場畫面曝光　賓客驚惶嚇逃

▲新人在室內場地放煙火，讓天花板瞬間陷入火海。（圖／翻攝自推特／@Huitzquillocan）



記者張方瑀／綜合報導

舉辦婚禮是許多人心中的人生大事，新郎新娘一起跳支舞也是經典的浪漫橋段，不過墨西哥一對新人在婚禮上跳舞時，竟然在前方舞台放起煙火，整個火花向天花板噴灑，直接點燃上方佈置的布幔和花飾，整個餐廳瞬間陷入火海，現場賓客通通向外奔逃，驚險影片也在網路上曝光。

▲▼新人在室內場地放煙火，讓天花板瞬間陷入火海。（圖／翻攝自推特／@Huitzquillocan）



根據《每日郵報》報導，墨西哥薩波潘市（Zapopan）一對新人在飯店內舉辦婚禮，從網路上曝光的影片可以看到，新郎跟新娘在場地中間緊緊相擁，準備隨著音樂起舞，畫面非常浪漫。沒想到下一秒，舞台上施放的煙火火花不斷往天花板噴灑，直接點燃上方佈置的布幔和花飾。

原本一旁的工作人員看到後，立刻拿著水噴灑，無奈天花板裝飾的易燃物品太多，火勢迅速蔓延，就連另一位拿著滅火器的工作人員也無法控制。民眾立刻起身倉皇逃出，現場尖叫聲四起，不到一分鐘的時間，整個天花板就陷入火海。

▲天花板的裝飾被燒到掉落。（圖／翻攝自推特／@Huitzquillocan）



幸好民眾及時逃離，這場意外沒有造成人員傷亡，但許多網友也紛紛留言表示，室內施放煙火實在是太危險，「這真的是最致命的錯誤」、「他們沒發現天花板都是布嗎？」也有人質疑飯店內的消防設備有問題，「居然沒有自動灑水器？」、「這真的會害死人」。

也有網友提到2003年2月發生的羅德島車站夜總會大火，就是因為表演團體在舞台上點燃煙火，導致火花飛濺到布幕上，因此引發大火，最後造成96人當場喪生，4人送醫後不治，180人受傷。

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