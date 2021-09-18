點蠟燭「洗泡泡浴」燒成人型火球　4歲童玩到一半慘遭吞噬

▲英國4歲男童在洗泡泡浴時遭到嚴重灼傷。（圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國利物浦發生一起恐怖意外，4歲男童奧斯卡（Oscar Beddard）正在家中浴室，一邊洗澡，一邊玩著「可塑型」兒童沐浴泡泡，卻不慎碰到一旁正在燃燒的蠟燭，遭到瞬間狂燒的火球吞噬，並且嚴重灼傷。他如今心靈受創，至今依然不敢洗澡。

綜合外媒報導，43歲的媽媽妮可拉（Nicola）當時就在現場，而31歲父親強納森（Jonathan Beddard）表示，火球將奧斯卡「從頭到身體都吞噬掉了」，「我們只能不斷用冷水和毛巾輕拍，但他只是坐在那裡痛苦尖叫」。

The bath foam went up like a fireball https://t.co/MBS7FJHwzs — Liverpool Echo (@LivEchonews) September 17, 2021

奧斯卡被緊急送往艾爾德黑兒童醫院（Alder Hey Children's Hospital），住院治療長達一周，儘管皮膚恢復得比醫師預期更好，不需要接受移植手術，但心靈卻嚴重受創。強納森說，「他在那之後就不曾洗澡，也更會發脾氣了」。

強納森表示，一家人在利物浦的平價連鎖店「平價之家」（Home Bargains）購買兒童沐浴產品。但該公司表示，考慮到正在進行中的法律程序，不便公開發表評論。

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