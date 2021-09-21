高顏值男新秘「化腐朽為神奇」　新嫁娘被自己美哭了

▲在Wing的神來之筆下，從原本樸素的女孩搖身一變成超吸睛的正妹。（圖／Wing提供）

記者黃宥寧／台北報導

一場婚禮最重要的靈魂人物屬新娘秘書，找對美到像仙女般，找錯恐成鬼新娘！Wing不僅是髮型男設計師，更斜槓新娘秘書及彩妝教學。他接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，4年前，在閨蜜懇求下包辦新娘妝，雖然他當時會化妝，但都是憑感覺，但沒想到首次嘗試竟意外開啟他的熱忱，妝容完美程度，更讓每位新嫁娘都開玩笑喊「想再結一次婚」。

外表俊俏五官深邃40歲的Wing是市場鮮少見的男性新娘秘書，一般人聽到時都會訝異「這鐵定沒有女生手巧又細膩」等質疑的聲浪，但Wing憑實力反擊，更逐漸做出口碑，讓不少新嫁娘指定要他來當新秘。

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▼Wing看出每位新娘子需要被改造的地方進行修飾。（圖／Wing提供）

Wing表示，這位準新娘當天婚禮用了美少女戰士瀏海，他當時像新娘丟一句話「沒試過妳怎麼知道妳能不能駕馭？結婚就是要大膽嘗試」。於是在他的精準眼光及細心手法，開始對女孩進行大改造，將原本單眼皮，以假睫毛貼出炯炯有神的雙眼皮，原本黝黑皮膚也擦了韓國的婚紗嫩白乳變變成透亮白皙膚色，新娘當天對著鏡子發出讚嘆語氣無法置信自己竟然可以如此美。

▼在Wing的巧手下改造下，每位新娘都像仙女般美。（圖／Wing提供）

化腐朽為神奇的Wing，進一步向記者解釋促使他成為新秘市場稀有男人背後推手正是他的好閨蜜。4年前很要好的閨蜜要求他排除萬難都要在婚禮當天擔任她的「化妝師」，雖然當時的他是會化妝，但自己從沒學過，本業只是髮型設計師，化出來的成品都是自己憑感覺亂化的，他為了好閨蜜的心願，硬著頭皮買了化妝工具，從網路上搜尋各種教學，自己拼命日夜練習，完成了首次案子。

記者向他詢問有遇過最棘手的新娘嗎？他笑著回「太多了」婚禮當天各種狀況，已經不是單純化妝這件事，他舉例印象最深刻的事，在某場婚禮，新娘第二次進場被灌醉，導致送客根本無法好好換造型，費盡了千辛萬苦換好，沒想到新娘出場直接醉倒在所有賓客面前，他當下只好立刻衝上去將新娘揹在背上帶回休息室，隔天整個人腰酸背痛，同時也心疼新娘無法好好送客劃下婚禮完美句點。

▼Wing平常也會在臉書粉絲專頁大方分享妝容技巧。（圖／Wing提供）

他也大方曝光斜槓新秘收入，大概多了10萬上下，至於疫情導致新人舉辦婚禮銳減，對他來說並沒有受到太大影響，因為髮型師才是他的本業。

每次Wing將巧奪天工化妝技巧PO上網分享，都會引來許多女孩子大讚：「看了你的很多作品覺得其實你不是美妝師，你是魔術師！」、「看了都想重新結一次，以前的新秘有夠夭壽的，心中大陰影」、「這老公應該認不出來了」等讚美回饋。

最後Wing也趣味的說，因為閨蜜害得他「一發不可收拾！」更讓他從此愛上了新娘秘書這件事，也深刻體會到原來可以讓人變美是會被感染到幸福氣氛，甚至令人一整天都會暖暖的，看見新娘洋溢幸福笑容，他在內心也會給自己小小鼓掌達成任務。