　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南中西區住宅大火！延燒2戶情況危急　警消搶救中

▲台南市中西區武聖路69巷71弄內1間民宅，21日近中午發生火警，現場1樓冒出火舌與濃煙，消防人員正全力搶救中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市中西區武聖路69巷71弄內1間民宅，21日近中午發生火警，現場1樓冒出火舌與濃煙，消防人員正全力搶救中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區武聖路69巷71弄內1間民宅，21日近中午11時43分許發生火警，現場1樓冒出火舌與濃煙，台南市消防出動近20部各式消防車前往搶救，消防人員除接駁水帶射水搶救，並冒險進入屋內搜救出1名受困民眾，火勢歷時約30分鐘內撲滅，起火原因及財物損失由消防局調查中。

▲台南市中西區武聖路69巷71弄內1間民宅，21日近中午發生火警，現場1樓冒出火舌與濃煙，消防人員正全力搶救中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119報案台據報，中西區武聖路69巷71弄內1間民宅，21日近中午11時43分許發生火警，現場1樓冒出火舌與濃煙，台南市消防局馬上出動永華、和緯、安平、中正等消防分隊各式消防車近20部前往搶救，惟到火場發現火勢很大，有延燒2間民宅之虞，消防人員馬上接駁水帶射水搶救。

▲台南市中西區武聖路69巷71弄內1間民宅，21日近中午發生火警，現場1樓冒出火舌與濃煙，消防人員正全力搶救中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於民眾報案有人受困2樓，119勤務中心一直持續與受困者電話聯繫，安撫其情緒，並請其關門遠離起火處所，至2樓後側房間待救。現場消防人員組成搜救小組入室搶救受困2樓待救民眾，消防人員一方面救火，一方面冒險進入火場屋內搜救，於中午12時12分將受困人員救出，該名30多歲女子意識清楚。消防局指出，關門避難遠離起火處所等待救援，也是火場避難逃生的一種方式。

▲台南市中西區武聖路69巷71弄內1間民宅，21日近中午發生火警，現場1樓冒出火舌與濃煙，消防人員正全力搶救中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

火勢在消防人員正全力搶救下，火勢於中午12時10分許撲滅，目前正進行殘火處理及排煙，初步硎判是1樓車庫部位起火，延燒燒2戶，幸好不嚴重，目前詳細起火原因及財物損失由消防局調查中。

►全台都有的飯店特價了！

ET快訊
張亞中「3大主張」曝光　他狂抖：上天派來毀滅國民黨
iOS 15更耗電？　實測「這4款」續航力變差
快訊／留英女學生最新足跡曝！　24人採檢出爐
落魄歌手花2萬買1首歌！　意外爆紅狂賺4億
13秒療癒片！墨鏡哥「鬼切插隊」比中指　現世報馬上來
美女議員簍空比基尼「秀美背」　網暴動：有種轉正面
iPhone 12驚傳賣完不補貨！　這2款「跳水價現省300
正妹Youtuber離奇失蹤　錄音檔曝「她被狂打巴掌」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

媽媽嘴雙屍命案！咖啡店老闆+2股東「未盡監督之責」判賠確定

國道恐怖逼車30公里！一聲喇叭引鬼切急煞　駕駛還原驚險過程

快訊／直擊雲梯車升空搶救！男為撿10元硬幣　腿軟困5樓遮雨棚　

快訊／台南中西區住宅大火！延燒2戶情況危急　警消搶救中

女山友獨攀登山界四大障礙！僅走1／8摔傷　警消花8小時送醫

快訊／轎車轉彎失控猛撞單車！1卡車底1噴飛　2移工慘死異鄉

快訊／北市槍響！中古車行股東欠500萬落跑　鐵門被連轟4槍

七星潭人潮聚集賞月觀潮　海巡4驅沙灘車機動巡查及時救援

驚悚撞擊影片曝！23歲男碰撞自小客「噴飛到空中」重摔　四肢骨折

前美商會長酒駕！妻「沒阻止」慘挨罰　法官痛斥：心存僥倖

《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

「神明在罵我」7旬伯4天犯8毀損案　香爐丟紀念碑罵：這些都是邪教！

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

葬儀社燒錯遺體！再見爸已成灰　兒子怒控訴：難怪連擲6笑杯...

媽媽嘴雙屍命案！咖啡店老闆+2股東「未盡監督之責」判賠確定

國道恐怖逼車30公里！一聲喇叭引鬼切急煞　駕駛還原驚險過程

快訊／直擊雲梯車升空搶救！男為撿10元硬幣　腿軟困5樓遮雨棚　

快訊／台南中西區住宅大火！延燒2戶情況危急　警消搶救中

女山友獨攀登山界四大障礙！僅走1／8摔傷　警消花8小時送醫

快訊／轎車轉彎失控猛撞單車！1卡車底1噴飛　2移工慘死異鄉

快訊／北市槍響！中古車行股東欠500萬落跑　鐵門被連轟4槍

七星潭人潮聚集賞月觀潮　海巡4驅沙灘車機動巡查及時救援

驚悚撞擊影片曝！23歲男碰撞自小客「噴飛到空中」重摔　四肢骨折

前美商會長酒駕！妻「沒阻止」慘挨罰　法官痛斥：心存僥倖

大樂透中秋熱門牌來了！今晚上看2.2億　110組百萬紅包待送出　

日真子公主怕「軟飯未婚夫」被盯上！　砸500萬納稅錢提高維安

大谷翔平4支0　天使遭太空人砲轟0比10落敗

蛇蛇回台了！防疫隔離打積分被白金仔嘴「我宗師」…觀眾怒噴回去

標普全球：北京不會對恆大「提供任何直接支持」　非大到不能倒

前男友變繼父！她崩潰揭「母子戀」內幕　被親媽綠爆3人還同居

媽媽嘴雙屍命案！咖啡店老闆+2股東「未盡監督之責」判賠確定

邱顯智不挺高虹安「綠畜塔綠班」：不該侮辱其他政黨支持者

小玉兒中秋在家孤單過：要盡量想開心的事　背後原因令人心疼

1000cc綠茶17元！他好奇「比水還便宜」成本多低　網：一滴就整桶

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

社會熱門新聞

【鏡相人間】虛擬的夢　殺人的假投資真詐騙

嘉義13歲女「噴飛車外」頭顱變形亡　爸爸到場含淚崩潰

三重中秋烤肉爆大亂鬥　1人濺血、記者遇襲

騎士天價賠償金曝！　超跑i8「載昏迷女友」撞違規機車慘毀容

女拒山友追求報警　回家見他成焦屍　

皮條客耳邊悄問人妻：開房敢不敢？　她竟敢2次

G奶護理師遇到佛心房東　結局讓她超傻眼

快訊／新北板橋嚴重火警！1命危1重傷

金山別墅雙屍！現場詭擺「5台電風扇」

名醫追台劇被罵沒水準訴離　60年妻怨：伺候夫家一輩子

設計師遭設局拍裸照！　台中摩鐵開房「槍轟大腿」凌虐

快訊／板橋公寓6樓夜間火警　住戶緊急疏散

人妻吃小王！爽收愛馬仕、月戰摩鐵7次　還先告夫不戴套

即／轎車轉彎撞單車　2移工傷重慘死異鄉

更多熱門

相關新聞

台南消防無人機隊加強整備

台南消防無人機隊加強整備

中秋連假期間，台南市消防局無人機隊不敢鬆懈，除了加強無人機的保養外，亦強化無人機飛手的操作訓練，目的就是要讓所有的台南市民能夠安心度過中秋節。

台南職前訓練課程招生中

台南職前訓練課程招生中

台南永康崑大路市地重劃即將啟動

台南永康崑大路市地重劃即將啟動

中秋假期收假前環局再祭3張罰單

中秋假期收假前環局再祭3張罰單

快訊／板橋公寓6樓夜間火警　住戶緊急疏散

快訊／板橋公寓6樓夜間火警　住戶緊急疏散

關鍵字：

台南住宅火警火舌濃煙

讀者迴響

熱門新聞

【鏡相人間】虛擬的夢　殺人的假投資真詐騙

喝酒就臉紅！醫曝「是生病了」…想練酒量恐致癌

台灣僅2款疫苗能通關！　美11月鬆綁入境條件曝

清大學生會長「自封全台最正」　3千字奇文被瘋傳

余皓然校花女兒留學1月「變胖了」！

中秋節最討厭禮品出爐！網揭4缺點酸爆

清大學生會道歉了！自封「最正會長」承認太輕浮

鳳梨神鵰入珠7749顆「爆2後遺症」！崩潰停機1個月

龍劭華頭七…她驚見靈堂「魂魄點頭又搖頭」

即／大逃殺　美股早盤暴跌500點

開房AA制「女少付300元」　男友竟跟媽媽告狀

林正英「御用小殭屍」爆中邪消失！27年後近況曝

iPhone最失敗功能是它！　鄉民爆共鳴：就是死不改

有「料理包的泡麵」怎處理？老饕推1步驟

鳳梨剪頭髮被女友管！　她「向前一傾」網嚇爆：好兇

更多

最夯影音

更多
《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！
為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面