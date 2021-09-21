快訊／台南中西區住宅大火！延燒2戶情況危急　警消搶救中

▲台南市中西區武聖路69巷71弄內1間民宅，21日近中午發生火警，現場1樓冒出火舌與濃煙，消防人員正全力搶救中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區武聖路69巷71弄內1間民宅，21日近中午11時43分許發生火警，現場1樓冒出火舌與濃煙，台南市消防出動近20部各式消防車前往搶救，消防人員除接駁水帶射水搶救，並冒險進入屋內搜救出1名受困民眾，火勢歷時約30分鐘內撲滅，起火原因及財物損失由消防局調查中。

台南市消防局119報案台據報，中西區武聖路69巷71弄內1間民宅，21日近中午11時43分許發生火警，現場1樓冒出火舌與濃煙，台南市消防局馬上出動永華、和緯、安平、中正等消防分隊各式消防車近20部前往搶救，惟到火場發現火勢很大，有延燒2間民宅之虞，消防人員馬上接駁水帶射水搶救。

由於民眾報案有人受困2樓，119勤務中心一直持續與受困者電話聯繫，安撫其情緒，並請其關門遠離起火處所，至2樓後側房間待救。現場消防人員組成搜救小組入室搶救受困2樓待救民眾，消防人員一方面救火，一方面冒險進入火場屋內搜救，於中午12時12分將受困人員救出，該名30多歲女子意識清楚。消防局指出，關門避難遠離起火處所等待救援，也是火場避難逃生的一種方式。

火勢在消防人員正全力搶救下，火勢於中午12時10分許撲滅，目前正進行殘火處理及排煙，初步硎判是1樓車庫部位起火，延燒燒2戶，幸好不嚴重，目前詳細起火原因及財物損失由消防局調查中。