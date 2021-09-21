收假熱爆飆36℃　入秋首波東北風本週到！變天降溫

▲受到太平洋高壓影響，全台高溫上看36度。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

中秋連假最後一天，仍受到太平洋高壓影響，全台高溫上看36度。入秋首波東北風週五報到，東北角雲量增多有局部雨，溫度也會稍微轉涼。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(21)日至週四(23日)太平洋高壓影響，白天各地晴朗炎熱，最高溫約在36度左右，應注意防曬、防中暑；午後有對流在山區發展，擴展至部分鄰近平地，近山區活動需注意。

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中秋夜各地皆有賞月的機率，不致受到雲層太大的干擾。今日各地氣溫：北部24至36度，中部24至35度；南部24至36度，東部23至36度。

▲昨(20)日午後仍有局部性對流發展，主要在山區(左圖)。今(21)晨4時紅外線色調強化雲圖顯示，台灣晴朗無雲(中圖)，各地無降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

最新模式模擬顯示，週五(24日)起至下週一(27日)北台灣受入秋首波微弱東北風影響，迎風面北海岸、東北角雲量增多有局部雨，大台北東側及宜蘭雲量稍增亦有局部短暫降雨的機率；氣溫略降，稍轉涼。

背風面無影響，天氣晴朗、白天炎熱，最高氣溫仍達34、35度左右，應注意防曬、防中暑；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。