入秋首波東北風本週到　北台灣雲增轉涼

▲受到太平洋高壓影響，全台各地晴朗炎熱。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到太平洋高壓影響，到週四前全台各地都是晴朗炎熱的天氣型態。不過週五起有入秋首波東北風報到，北台灣雲量增加、氣溫略降。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(20)日至週四(23日)太平洋高壓影響，白天各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有對流在山區發展，擴展至少部分鄰近平地，近山區活動需注意。意謂秋節期間，各地皆有較高的賞月機率，不致受到雲層太大的干擾。

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今日各地氣溫：北部23至36度，中部24至35度；南部24至36度，東部23至35度。氣象局針對高雄市、屏東縣近山區或河谷發佈黃色高溫燈號，請注意。

▲高屏地區發佈高溫燈號。

最新模式模擬顯示，週五(24日)起至下週日(26日)北台灣受入秋首波微弱東北風影響，迎風面北海岸、東北角雲量增多有局部雨，北台灣雲量稍增亦偶有局部短暫降雨的機率；氣溫略降，稍轉涼。背風面無影響，天氣晴朗、白天炎熱，最高氣溫仍達34、35度左右，應注意防曬、防中暑；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

▼今(20日)晨4：20真實色雲圖顯示，台灣各地晴朗無雲(左圖)，4：30雷達回波合成圖(右圖)顯示，台灣西半部因清晨大氣穩定而產生的「假波」(非降水回波)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）