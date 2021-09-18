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何時秋涼？　「首波東北季風」可能報到時間曝

▲▼淡水,淡水老街,觀光景點,人潮,微解封,人潮洶湧。（圖／記者周宸亘攝）

▲近期依舊是高溫炎熱的天氣。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天（18日）表示，有可能要等到9月底甚至10月初，才可能有第一波東北季風開始影響台灣。對此，中央氣象局預報員劉沛滕指出，9月底、10月初應該是氣候上比較容易有東北風慢慢影響。

吳聖宇今在臉書說，時序即將要進入9月下旬，中秋節也即將到來，很多人都在關心何時會開始有秋天的感覺？依照目前的預報資料來看，今年的秋天應該沒有這麼早到來，9月下旬仍無明顯的秋意，入秋的第一波東北季風暫時也還沒有很明確的訊號。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳聖宇指出，預估過完中秋節後到下周，看起來仍是夏季的天氣型態為主，高溫炎熱，午後山區有局部熱對流雷雨，有可能要等到9月底甚至10月初，才可能有第一波東北季風開始影響台灣，因此想要有秋涼的感受可能還得要再等一段時間了。

劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，首波東北季風報到可能要兩周後，但目前模式資料不是很穩定，9月初、10月初應該是氣候上比較容易有東北風慢慢影響，還要再觀察。

至於中秋連假的天氣，吳聖宇分析，今年台灣相當幸運，遇到一個穩定的好天氣型態，由於太平洋高壓增強，接下來幾天台灣都在太平洋高壓範圍內，因此4天連假預估都將是單純的夏季型天氣，上午各地為晴到多雲，午後山區有局部熱對流發展帶來雷雨，到山區活動的話還是要留意午後的天氣變化；各地溫度偏高炎熱，白天高溫普遍上看33-35度。

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