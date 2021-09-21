直擊警上班揪女激情車震！　謀殺案家屬怒：案件都沒破還在這裡爽

記者張靖榕／綜合外電報導

美國威斯康辛州麥迪遜（Madison）一名警察光天化日之下，在警車內和一名婦女激烈車震，正好被走過的平民史考特（Marcel Scott）撞見。史考特立刻拿出手機錄影，還和車內的警察嗆聲，氣得拒絕放下手機，而讓他這麼憤怒的原因，是因為去年他的女兒遭到槍擊殺害，但謀殺案至今1年都還沒有破案，警察卻在值勤時間亂搞還放任罪犯不管，因此他決定必須讓這種行為曝光。

▲警察與一名女性車震，被謀殺懸案家屬史考特撞見 。（圖／翻攝自YouTube）

根據美國電視媒體「WKNO」報導，史考特16日在麥迪遜一間家飾店的停車場，看見一輛警探用車正在不尋常地晃動，同時擋風玻璃內隱約晃過一隻白腿。起初他以為看錯，拿起手機按下錄影鍵後慢慢接近，結果看到那雙白腿的主人是一名女性，而且她正和一名警察打得火熱，「我看到2個人，一名男性和一名女性，其中一人是警察，他們正在進行性交行為。」

史考特曝光給媒體的影片中，他大聲警告車內的兩人他正在錄影，雖然女方和警察隨即「休戰」，但警察已經被惹火，在慌張穿戴衣服的同時還不斷在車內揮手要把史考特趕走。史考特堅持不走，對方原本要下車阻止他，但看見他的手機還在錄影，又趕緊跑回車內甩上車門，加速離開現場。

「我們必須通報這種事情，如果我們不可以（車震），那他們憑什麼可以。還有，我的女兒是阿泥莎（Anisa Scott）」，原來史考特是去年八月一件知名謀殺案的受害者家屬，他女兒當時就在麥迪遜遭人槍殺，案件至今懸而未破，而他堅持要曝光該名警察的兒女私情，「基本上就是要讓大家看見，正當3個謀殺犯和所有槍枝暴力、沒破案的罪案還逍遙法外的時候，人民保母們卻爽坐在這裡進行犯罪行為。」

經調查，該名警察身分已被確認，並且被要求休假接受調查。麥迪遜警察部門表示，警方非常嚴肅看待此事，承諾會徹底嚴辦。