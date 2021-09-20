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外媒：恆大爛攤子可能由政府、國企接管　但屬「最後手段」

▲▼ 恆大,許家印 。（圖／視覺中國）

▲恆大創辦人許家印 。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

英國《金融時報》20日引述兩名恆大集團高管說法，指恆大的業務可能被地方政府或大型國有開發商按照地區接管，但如此複雜的救援將會是「最後手段」。

其中一名高管表示，銀行必須延長恆大的貸款期，若銀行停止與恆大合作，那集團將立即倒閉。該名高管還說，政府很難處理大量未完成的地產項目，以及眾多的散戶投資者。

報導提到，大陸政府近期組織了其他國有的資產管理公司及銀行，對深陷債務危機的國有資產管理公司華融展開了紓困；但對於恆大這樣的大型民營企業，採取同樣方式的意願較低。

▼恆大面臨財務危機，破產、倒閉傳言不斷。（圖／路透社）

▲▼中國恒大,中國恆大。（圖／路透社）

報導並指出，大陸海航集團今年初宣告破產，雖然表面上是一家私營企業，但實際上已由海南省政府接管，負責監督其重組。

《路透社》近日也引述了多名大陸銀行業高層的說法，指恆大集團的部分主要往來銀行已經在為恆大相關貸款計提損失進行準備，還有一些銀行計劃展延短期貸款。

對於破產傳言，恆大集團13日曾發出聲明表示，「網路上近日出現的有關恆大破產重組的言論完全失實。公司目前確實遇到了前所未有的困難，但公司堅決履行企業主體責任，全力以赴復工復產，保交樓，想盡一切辦法恢復正常經營，全力保障客戶的合法權益。」

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