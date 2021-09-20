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衛武營首度推出「藝術諮詢日」　9位藝術家聽觀眾訴苦、即興表演

▲▼衛武營首度舉行「藝術諮詢日」。（圖／衛武營提供）

▲衛武營首度舉行「藝術諮詢日」，聽障藝術家林瑋萱以畫作傳遞正能量。（圖／衛武營提供）

記者林育綾／綜合報導

為了呼應法國9/19的國際諮詢日，更與長期合作的巴黎市立劇院串聯，衛武營首度推出「藝術諮詢日」，邀請9位藝術家穿上白袍，化身為「藝術諮詢師」，聆聽觀眾當下的心境或煩惱，並為眼前的諮詢者挑選詩詞朗誦，或彈奏樂曲，甚至即興表演一段戲曲或舞蹈。

衛武營長期合作的國際夥伴「巴黎市立劇院」，將於國際諮詢日（International Day of Consultations）當天在巴黎市中心尼爾森曼德拉花園，進行大規模的藝術諮詢活動，並邀請多國藝文相關場館同步串聯活動，而衛武營是唯一受邀參加的亞洲夥伴，因為時差的關係，也成為這場國際串聯活動中第一個開跑的場館。

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此次衛武營響應舉行「藝術諮詢日」，從9/14開放報名就收到熱烈迴響，19日當天活動現場更轉化成花草系療癒空間，並在符合相關防疫規定下舉辦，於衛武營三樓樹冠大廳、樹冠露台及展覽廳三個地方進行12梯次活動，每梯次由2至3位藝術家提諮詢服務。

▲▼衛武營首度舉行「藝術諮詢日」。（圖／衛武營提供）

▲舞蹈家陳宜君正為諮詢者創作舞蹈，參與者會獲得屬於自己的「藝術處方箋」。（圖／衛武營提供）

透過簡短的對話，以一對一的方式進行，結束後參與者會獲得一張屬於自己的「藝術處方箋」，讓藝術表演的療癒力量直入諮詢者內心。另外，更在樹冠露台規劃沉浸式詩歌空間，可聆聽由台灣詩人與巴黎市立劇院演員帶來中、台、法等三種語言的詩詞朗誦，感受詩詞所帶來的暖意。

這次「藝術諮詢日」共邀請9位藝術家，包括王國仁、音樂創作者王榆鈞、衛武營駐地藝術家周書毅、致力推廣印尼文化的新住民林娣蒂、是畫家也是作家的聽障創作者林瑋萱、舞蹈即興藝術家陳宜君、擁有演員與舞者雙重身分的童謹利、台灣豫劇團當家小生劉建華、擔任廣播電台主持人的印尼媳婦劉麗娜（按姓氏筆畫排序）。來自不同領域的藝術家，以自己的專長為參與者提供專屬的撫慰力量。

▲▼衛武營首度舉行「藝術諮詢日」。（圖／衛武營提供）

▲音樂創作者王榆鈞，透過詩歌給諮詢者祝福。（圖／衛武營提供）

首次參與的藝術家們提到，一開始都很緊張，其中童謹利甚至說「緊張到能聽見自己的心跳聲」，然而看到自己選擇的詩作打動對方，當時的感動不在話下。諮詢過程中，舞蹈家陳宜君也根據諮詢者的問題，現場翩翩起舞，連帶感動在旁圍觀的觀眾。

▲▼衛武營首度舉行「藝術諮詢日」。（圖／衛武營提供）

▲新住民劉麗娜正在教參與者印尼歌謠。（圖／衛武營提供）

新住民劉麗娜更以印尼歌謠帶給現場觀眾歡樂；而豫劇小生劉建華的報名者，都是傳統戲曲愛好者，因為疫情影響取消演出，以幾段經典戲曲的淸唱，撫慰觀眾的心。藝術家與觀眾不分台上台下，跳脫劇本與舞台框架，直接面對面，成為彼此生命中最難忘的藝術體驗旅程。

▲▼衛武營首度舉行「藝術諮詢日」。（圖／衛武營提供）

▲臺灣豫劇團當家小生以戲曲及毛筆題字鼓勵觀眾。（圖／衛武營提供）

衛武營提到，「藝術諮詢日」的發展源自15年前，由現任巴黎市立劇院總監艾曼紐‧德馬西－莫塔(Emmanuel DEMARCY-MOTA)與作家梅勒丘（Fabrice MELQUIOT）所創立的詩歌諮詢活動，去年（2020）正當疫情而封城之際，巴黎市立劇院發起《Poetic Consultation by Phone|為你朗讀 CALL-IN詩選》計畫，透過詩歌慰藉大眾心靈，得到大量的正面回饋。

而今年5月，歐美逐漸解封，「藝術諮詢日」計畫發展成為公共空間的實體活動，內容也擴大為音樂、舞蹈以及科學諮詢。經巴黎市立劇院積極推動，再加上國際合作場館的熱情響應，原以詩歌朗讀作為基礎的諮詢活動，也已發展出各式各樣不同藝術表演形式的國際串聯計畫，體現藝術文化安慰人心的意義與使命。

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