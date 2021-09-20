中秋烤肉　異物梗塞搶救必備技哈姆立克急救法你會嗎？

▲中秋烤肉要小心異物梗塞，萬一發生異物梗塞，哈姆立克急救法是優先技能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋節四天連假除需要防疫外，其實還潛藏著多樣的危機在節慶中，最直接也最致命的就是異物梗塞，人可以幾天不吃飯，卻不能幾秒不呼吸！當病人不幸噎到時，異物便可能造成呼吸道輕微或嚴重的堵塞，使病人呼吸困難，甚至造成死亡！若能及時施以急救，就有可能解除生命危險！

台南市消防局指出，當遇到輕度異物梗塞時，以鼓勵傷病患咳嗽，不要去干擾傷病患自發性的咳嗽和出力的呼吸為主要方式；重度異物哽塞且患者已無意識，請先聯繫119消防局救護員到場協助，並讓病人平躺進行心肺復甦術CPR，直到移除異物或救護員到場接手，民眾如能適時使用哈姆立克急救法，更有機會搶救患者。

市長黃偉哲表示，中秋佳節4天連假與家人團圓是台灣傳統習俗，享受美食的過程除了要注意防疫的相關規定外，更重要的是家人的平安，美食當前的誘惑，還是要小口淺嚐的方式對身體及健康更有幫助。

消防局李明峯局長表示，意外就是在意想不到的地方發生，消防局在佳節期間仍會秉持著守護市民的角色，持續加強訓練相關急救技能，也呼籲市民注意異物梗塞發生的可能。

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