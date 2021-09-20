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郭綜合與成大醫院攜手　微創手術技術＋社區就近服務創雙贏

▲成大醫院持續強化與郭綜合醫院的合作經營，一般外科特別安排3位醫師駐診，提供病人更多元的手術選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大醫院持續強化與郭綜合醫院的合作經營，一般外科吳俊賢、廖亭凱醫師駐診，提供病人更多元的手術選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大醫院持續強化與郭綜合醫院的合作經營，一般外科特別安排3位醫師：廖亭凱醫師、蘇炳睿醫師及吳俊賢醫師於郭綜合駐診，提供病人更多元的手術選擇。

郭綜合醫院位於古色古香的國華街旁，是文化觀光府城中民眾健康的重要支撐，駐診3位醫師皆擅長微創手術，為郭綜合注入了更多年輕的活力。

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▲成大醫院持續強化與郭綜合醫院的合作經營，一般外科特別安排3位醫師駐診，提供病人更多元的手術選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭綜合外科持續與成大醫院外科保持密切合作，陸續有成大醫院外科醫師至郭綜合醫院提供一般消化系的手術治療。微創手術是較新的技術、也是趨勢，在全世界的普及率愈來愈高，一般外科以腹腔內消化器官手術為大宗，不管在手術技術層面或病人術後照顧上，都有許多和傳統手術不同之處，在兩院合作經營模式下，將加速郭綜合外科手術的轉型。

目前郭綜合醫院已經配備有微創手術所需的硬體設備，廖亭凱醫師建議以下手術可考慮在地區醫院進行：一、腹腔鏡疝氣修補手術：疝氣是相當常見的疾病，而手術是唯一的根治手段。疝氣修補以微創進行，傷口小、恢復快，且住院日程短，最適合在地區醫院進行。二、腹腔鏡膽囊切除手術：腹腔鏡膽囊切除是小手術，膽囊切除手術病程單純，在地區醫院進行，安全且有更好的舒適度。

成大醫院為南部唯一的國立大學醫學中心，肩負處理「急重難罕」病人的責任，住院病床常常一位難求。為提高服務民眾的醫療量能，成大醫院外科團隊進駐郭綜合醫院，在郭綜合醫院提供醫學中心級的微創手術，若有較為複雜或特殊的狀況，評估後為麻醉或手術風險較高者，可優先轉診至成大醫院；希望透過這樣的合作模式，能帶給更多南部民眾優質且親近的醫療服務。

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