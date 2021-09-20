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社會 社會焦點 保障人權

媽媽被同居男友打！19歲兒撂10人九份停車場喋血亂砍　5人落網

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區豎崎路、九份老街旁的台陽停車場19日下午發生「10人大亂鬥」！停車場江姓負責人與胡姓女友有感情打架糾紛，胡女兒子為替母親出氣，邀10多名友人到江男工作的停車場談判，過程中胡男持刀砍人砸毀管理室，造成5人受傷，其中2人遭砍傷。警方晚間9時許，找到胡男帶回偵訊，依傷害等罪移送法辦。

▲▼19歲兒撂10人討公道。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲19歲兒（左一）撂人討公道。（圖／記者郭世賢翻攝）

據悉，41歲江男是該停車場負責人，平時與39歲胡女同居，曾有家暴紀錄，胡女的19歲兒子看不下去，才會撂10人前往停車場，要替母親出氣毆打江男。

警方調查，胡女兒子為替母親出氣，今邀集10多名友人持刀械、棍棒前往事發地點找江男理論。不料，過程中，江男哥哥遭人砍傷腰部、頭部遭撞擊（無明顯傷痕），另外李姓友人左手臂被砍傷、陳姓友人眼睛被噴辣椒水，至於江男與吳姓友人則是被玻璃碎屑潑灑。

▲▼台陽停車場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台陽停車場被砸毀。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

瑞芳警分局偵查隊晚間9時許，得知胡男一行人下落，立刻到瑞芳一處民宅中，將嫌犯帶回偵訊。犯嫌供述刀械棍棒事後已丟棄山溝，訊後將依毀損、傷害、聚眾鬥毆等罪送地檢署偵辦。偵查隊古隊長表示，將持續追查其他在逃嫌犯，直至犯嫌全部落網。

▲▼台陽停車場。（圖／記者郭世賢翻攝）

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