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社會 社會焦點 保障人權

激似曾愷玹！超美銀行員1小時內「柔聲阻詐2次」　受害者：戀愛了

記者陳雕文／新北報導

新北市土城區一名喪偶男跟「在中東打仗的美國女兵」以通訊軟體談戀愛，日前還為對方跑去銀行匯款22萬，機警的美女銀行員馬上喊，「先生你遇到詐騙了！」並報案處理，保住民眾的血汗錢。據了解，該名神似藝人曾愷玹的女行員非常機靈，曾在1小時內以甜美嗓音成功阻詐2次，也讓受害者直呼，「戀愛了」！

▲▼激似藝人曾愷玹的女行員成功阻詐。（圖左翻攝自曾愷玹臉書／圖右為記者陳雕文翻攝）

▲激似藝人曾愷玹的女襄理成功阻詐。（圖左翻攝自曾愷玹臉書／圖右為記者陳雕文翻攝）

中國信託銀行土城分行襄理許玉燕，外型甜美又熱心助人，能讓掉入愛情陷阱且即將匯款的受害者迅速冷靜，畢竟詐騙集團只能以文字勾引人，比不上現實親眼見到「土城曾愷玹」來的怦然心動。

土城警分局統計，轄內金融機構自今年1月至8月份，協助攔阻詐騙計29件，攔阻詐騙金額更達1千萬餘元，其中國泰世華商業銀行學府分行內，更有5名行員成功攔阻多起民眾遭假交友、假廣告、猜猜我是誰、國外寄包裹等手法詐騙民眾匯款。襄理許玉燕更曾於一小時內成功攔阻2見民眾遭詐騙的案件。

由於類似詐騙案例層出不窮，土城警分局向轄區金融機構宣導，並請金融機構增加關懷提問，金融機構如遇民眾匯款對象可疑、短期內密集匯款、辦理約定轉帳、突然進出大筆金額等態樣，民眾即可能遭詐騙，立即通知警方共同攔阻民眾遭詐匯款，避免更多受害人遭騙。

▼銀行女襄理成功阻詐。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼女行員阻詐。（圖／記者陳雕文翻攝）

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