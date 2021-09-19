恐怖中秋自焚影曝！高雄女拒山友猛烈追求報警　回家見他成焦屍　

記者吳奕靖、洪靖宜／高雄報導

高雄阿蓮區民族路發生一起小客車引火自焚案件，一名57歲的余姓男子因爬山認識一名林姓女子，接著展開追求，不料追求不成，竟直接到她家，林女不堪其擾到派出所報案，沒想到余姓男子還在中秋連假第二天，二度跑到她家，甚至還在車上自焚，當場死亡。

▲高雄市阿蓮區發生汽車燃燒，一名余姓男子追求不成疑似自焚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件就發生在阿蓮區民族路一處民宅前，19日上午7時多，停在門口的車子燃起熊熊火焰，消防局出動8車14人前往搶救，將燃燒的車撲滅後，發現駕駛座有的余姓男子已經明顯死亡，火勢還延燒到住宅，導致門口的桌椅也燒起來，約一小時後將火勢控制撲滅。

▲高雄市阿蓮區發生汽車燃燒，一名余姓男子追求不成疑似自焚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，這名余姓男子約三個月前因爬山認識林姓女子，接著展開熱烈追求，但林女對他無感，過程都只有余男單戀，19日上午6時多，他就曾來找林女一次，但林女不想理他，並到派出所報案指控有人騷擾她，未料在派出所報案期間，警方還在了解案情之際，余男二度跑到林女家，並在車中自焚發生憾事。

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