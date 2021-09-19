她被鬧鐘24hrs連轟2個月崩潰幻聽　惡鄰居被逮認了「要報復」

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名黃小姐遭鄰居家發出的鬧鐘聲干擾至少有2個月，鬧鐘從早到晚響不停，搞到她就算離開家出門，還會有幻聽。轄區警方上午查訪時，同樣也聽到鬧鐘聲，但敲門及按門鈴均無人回應，只得錄影蒐證，晚間6點多終於帶回屋主湯姓女子到案說明，並依法裁罰新台幣6000元以下罰鍰。

黃小姐凌晨將近3點在臉書社團爆料公社PO文表示，她已經被鬧鐘聲干擾至少有2個月了，一開始以為有人出門忘記把鬧鐘按掉，但後來鬧鐘持續狂響不停，搞到她出門還會有幻聽，仿佛一直聽到鬧鐘滴滴聲。她觀察發現，是住家斜對面公寓鄰居發出的噪音，後來才聽樓下鄰居說，是某樓住戶故意製造噪音。

▲湯女自稱跟鄰居住戶曾有嫌隙而刻意製造噪音挾怨報復。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方獲知後，上午立即派員前往該地查訪，抵達該公寓時，也確實聽到鬧鐘鈴響，然而不管員警怎麼敲門、按門鈴都沒人回應，只得錄音影蒐證。

左營分局表示，經過後續持續通知，晚間6點多，67年次的屋主湯姓女子到案說明，湯女自稱因與鄰居住戶曾有嫌隙而刻意製造噪音挾怨報復。

警方蒐集相關事證、筆錄完備後，將依社維秩序維護法第72條第3款規定裁罰，可處新台幣1000元以上6000元以下罰鍰。

▲網友在爆料公社抱怨，鄰居鬧鐘24小時狂響，至少被干擾2個月。（圖／翻攝自爆料公社）

根據黃小姐紀錄下9/18鬧鐘響鈴時間，鬧鈴從一早7點半就響起，一路響到晚上6點多，才安靜快1小時，晚上7點多居然兩個鬧鈴一起響，一直響到深夜11點，就當她準備報警的時候，又安靜了。然而到了半夜2點她準備要睡覺前，鬧鈴竟又再度響起。

她氣炸表示，「如果真的是故意的，家裡附近住到這種人，真的是很雖……小，什麼樣的鬧鐘可以這樣一直響得沒完沒了？」