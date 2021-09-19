陽明山健走竟失聯16天！二子坪最後身影曝　警消連搜3天未獲

▲70歲老伯爬陽明山失聯，警消連3天搜山無所獲 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

台北市北投區一名獨居的70歲老伯，日前到陽明山二子坪登山，經過10多日，住在花蓮的家人發現他失聯，趕緊報案協尋，新北市消防局動用79人，連續搜山3天，卻毫無所獲，調閱監視器僅發現他最後身影出現登山口，呼籲登山民眾，如有發現老伯線索，立即通報110或119。

▼70歲老伯爬陽明山失聯，最後身影出現在二子坪公車站 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，70歲許姓老伯獨居在台北市北投區，子女均住在花蓮，16日發現老父親失聯，趕緊報警協尋；警方調查，發現老伯悠遊卡消費紀錄，在4日上午10時11分搭公車到陽明山國家公園二子坪公車站，下車後往二子坪登山口走去，監視器也拍下他的身影。

▼家屬提供老伯照片請民眾提供線索 。（圖／記者陳以昇翻攝）

家人也向警方表示，父親平時有登山的習慣，出門也不會帶手機，希望警方能幫忙尋找；新北市消防局17日動員消防人員及新北市救難協會、新北市搜救協會、新北市急難救援協會、陽管處、磐石救難隊，共約79人次前往失蹤地點及週邊全面搜救。

▲▼警消連3天出動搜救犬和空拍機，仍無所獲 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

19日進入第3天搜救，更出動搜救犬和空拍機，仍無所獲。新北市消防局提供許姓老伯特徵：身高165公分左右、平頭、白短袖、米白色長褲、黑長雨靴、用竹子當拐杖、後背包、小黑斜背包、白色帽子。呼籲俗有民眾發現，請立即撥打110或119通報。

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