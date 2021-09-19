姊姊失聯15年託夢「殯儀館找我」　妹妹中秋前夕領回遺骸團圓

▲新莊警分局巡佐王聖傑與洪女妹妹 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名洪姓女子失蹤15年，妹妹夢見姊姊「殯儀館找我」，向新莊警分局報案，警方展開調查，發現同年8月間在八里區有具無名水流屍，懷疑就是洪女，在法醫比對家人DNA後，在中秋節前夕，由家人領回她的遺骸，得以團圓。

據了解，洪姓女子2005年當時30歲，原本有婚姻關係，後來離婚後卻與娘家漸漸疏遠，同年3月間，父親突然過世，洪女返家奔喪，竟走不出喪父之痛，整個人鬱鬱寡歡，不久後與家人完全失聯；她的妹妹當時認為姊姊有她自己的想法，才會與家人斷了音訊。

直至2020年間，戶政事務所通知洪女家人，要更新身分證，才在戶政所建議下向警方報案失蹤人口協尋。轄區新莊警分局針對逾3年未尋獲失蹤人口舊案重啟調查，巡佐王聖傑清查時，覺得洪女失蹤日期，與報案日期時間上差距甚大感到疑惑，開始展開調查。

巡佐王聖傑進入警政署身分不明系統交叉比對法務部無名屍系統，發現2005年8月間，在新北市八里區龍米路巷內的淡水河畔，有一具無名女屍至今仍未查明身分，研判為洪女的可能性極高，王巡佐隨即聯絡洪女家屬採集DNA檢體，送法務部法醫研究所鑑驗比對。

經過比對，確認這具遺骸就是失蹤15年的洪女，在中秋節前夕，讓她得以落葉歸根。洪女妹妹回憶當時，曾經有夢見姊姊，要她去殯儀館找她，當時卻不以為意，沒想到姊姊早已離開人世，對於警方積極的服務熱忱，讓她與家人相當感動。

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